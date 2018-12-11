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Пробежали с огоньком: 8 лучших фото эстафеты огня в Новосибирске

Сотни новосибирцев пришли посмотреть на эстафету огня, несмотря на морозную погоду

Алёна Заварзина прокатила огонь Универсиады по склонам «Горского»
Алёна Заварзина прокатила огонь Универсиады по склонам «Горского»


Новосибирск принял огонь XXIX Зимней универсиады — 20 факелоносцев пробежали вместе с огнём по улицам Новосибирска более двух с половиной километров и зажгли чашу перед ГПНТБ. 


Толпы зрителей стояли от НГТУ до сноуборд-парка «Горский», а также вдоль улицы Кирова
Толпы зрителей стояли от НГТУ до сноуборд-парка «Горский», а также вдоль улицы Кирова


Несмотря на морозную погоду — на улице было –17 градусов, вдоль всего маршрута эстафеты стояли толпы зрителей. Чтобы буквально на минуту взглянуть на факелоносцев, школьникам и студентам пришлось стоять минимум по полчаса на холоде.


Эстафета началась сегодня около 12:40
Эстафета началась сегодня около 12:40


Ради эстафеты днём перекрыли проспект Карла Маркса, улицу Кирова и прилегающие к ним улицы. Вдоль всего маршрута каждого бегуна сопровождали сотрудники Росгвардии.


Воспитанники спортивных школ пришли на эстафету в полной экипировке
Воспитанники спортивных школ пришли на эстафету в полной экипировке


После эстафеты Алёна Заварзина призналась, что это был её последний профессиональный спуск в карьере
После эстафеты Алёна Заварзина призналась, что это был её последний профессиональный спуск в карьере


Факел Универсиады не просто пронесли по улицам Новосибирска, но и прокатили на сноуборде и лыжах. Вниз по склону огонь спустила бронзовый призёр и уроженка Новосибирска Алёна Заварзина.


Всего по Новосибирску пробежались 20 факелоносцев
Всего по Новосибирску пробежались 20 факелоносцев


На гору вновь его поднял лыжник Дмитрий Сальников. Здесь закончилось путешествие огня по левому берегу.


Ради эстафеты власти остановили движение на оживлённой улице Кирова
Ради эстафеты власти остановили движение на оживлённой улице Кирова


На правом берегу эстафету продолжили от Новосибирского государственного архитектурно-строительного университета. Факелоносцы пронесли огонь до ГПНТБ, где первые лица региона зажгли чашу огня Универсиады.


Огонь Универсиады уехал в Томск
Огонь Универсиады уехал в Томск


Пока факелоносцы бежали, НГС вёл прямую трансляцию — если вы пропустили, можете посмотреть, как это было. Эстафета огня Зимней универсиады – 2019 стартовала 20 сентября, в Международный день студенческого спорта в Турине. Факелоносцы в рамках федерального и регионального этапов пронесут огонь по улицам 30 городов страны. 

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