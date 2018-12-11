Пробежали с огоньком: 8 лучших фото эстафеты огня в Новосибирске
Сотни новосибирцев пришли посмотреть на эстафету огня, несмотря на морозную погоду
Новосибирск принял огонь XXIX Зимней универсиады — 20 факелоносцев пробежали вместе с огнём по улицам Новосибирска более двух с половиной километров и зажгли чашу перед ГПНТБ.
Несмотря на морозную погоду — на улице было –17 градусов, вдоль всего маршрута эстафеты стояли толпы зрителей. Чтобы буквально на минуту взглянуть на факелоносцев, школьникам и студентам пришлось стоять минимум по полчаса на холоде.
Ради эстафеты днём перекрыли проспект Карла Маркса, улицу Кирова и прилегающие к ним улицы. Вдоль всего маршрута каждого бегуна сопровождали сотрудники Росгвардии.
Факел Универсиады не просто пронесли по улицам Новосибирска, но и прокатили на сноуборде и лыжах. Вниз по склону огонь спустила бронзовый призёр и уроженка Новосибирска Алёна Заварзина.
На гору вновь его поднял лыжник Дмитрий Сальников. Здесь закончилось путешествие огня по левому берегу.
На правом берегу эстафету продолжили от Новосибирского государственного архитектурно-строительного университета. Факелоносцы пронесли огонь до ГПНТБ, где первые лица региона зажгли чашу огня Универсиады.
Пока факелоносцы бежали, НГС вёл прямую трансляцию — если вы пропустили, можете посмотреть, как это было. Эстафета огня Зимней универсиады – 2019 стартовала 20 сентября, в Международный день студенческого спорта в Турине. Факелоносцы в рамках федерального и регионального этапов пронесут огонь по улицам 30 городов страны.
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Дарья Януш
Фото Густаво Зырянова