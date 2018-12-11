Так безопаснее: мэрия запретила пускать в детские сады Дедов Морозов и Снегурочек

В мэрии это объяснили приказом об антитеррористической защищённости

В детские сады Новосибирска теперь нельзя пригласить на роль Деда Мороза и Снегурочки артистов со стороны
В детские сады Новосибирска теперь нельзя пригласить на роль Деда Мороза и Снегурочки артистов со стороны


В детские сады поступило распоряжение мэрии Новосибирска не приглашать актёров на роль Деда Мороза и Снегурочки — это объяснили мерами безопасности. 


Об этом корреспонденту НГС сообщил читатель НГС, чей ребёнок посещает детский сад № 59 «Золотой петушок» в Заельцовском районе города. 


«Родителям сказали [воспитатели], что из мэрии было распоряжение не приглашать актёров на роль Деда Мороза и Снегурочки якобы по причине безопасности и соблюдения СанПиН требований. Типа неизвестные люди приходят и находятся в помещении садика», — рассказал читатель НГС.


По его словам, теперь родители столкнулись с другой проблемой: чтобы устроить утренник для детей, отцы должны сами сыграть Деда Мороза в рабочее время.


В мэрии подтвердили информацию о запрете на приглашение посторонних артистов на роль Деда Мороза. В пресс-центре объяснили, что действуют в соответствии с приказом городского департамента образования от 3 декабря 2018 года «О мерах по предотвращению ЧС, обеспечению безопасности обучающихся и работников, антитеррористической защищённости в муниципальных учреждениях, подведомственных департаменту образования мэрии города Новосибирска, в период проведения новогодних праздников и в дни зимних каникул школьников в 2018/2019 учебном году».


«В целях антитеррористической защищённости и охраны жизни и здоровья воспитанников дошкольных учреждений пункт 1.6 приказа запрещает нахождение посторонних лиц и организацию проведения заказных праздничных мероприятий с детьми без согласия администрации образовательного учреждения», — пояснили в пресс-центре мэрии. В мэрии подчеркнули, что детский праздник могут провести сами родители. 


В начале декабря под Новосибирском появилась усадьба Деда Мороза, где всем желающим рассказывают о старинных русских традициях. 


Поддерживаете ли вы запрет Дедов Морозов и Снегурочек в детских садах? 

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  • Да, посторонних нельзя пускать к детям — я сам легко проведу утренник. 
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