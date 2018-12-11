Два предпринимателя из Усть-Каменогорска открыли на «Студенческой» точку с казахской шаурмой

Они используют непривычное для Новосибирска мясо и срезают его с вертела машинкой

Говядину с вертела срезают специальной машинкой





В галерее павильонов за бизнес-центром «Геос» на улице Геодезической в Ленинском районе Новосибирска открылась точка уличной еды #ШАУРМАKZ. Её создали двое молодых людей, которые говорят, что готовят блюдо так, как привыкли есть в Казахстане.







В #ШАУРМАKZ пока нет посадочных мест, заведение готовит только навынос. В меню три типа блюда: шаурма (от 140 рублей), бургеры (от 130 рублей) и дёнер (мясо с овощами в булке — от 140 рублей). В отличие от большинства подобных точек, в заведении используют не курятину, а говядину. Для нарезки мяса используют специальную машинку.





Галерея павильонов, где открылось кафе, пока заполнена лишь частично





Точку открыли двое предпринимателей, которые представились как Владислав и Вадим. Оба они из Усть-Каменогорска в Восточном Казахстане. Они рассказали, что шаурму и дёнер в их заведении делают так, как они привыкли есть у себя на родине.







«Я в Усть-Каменогорске только одну точку с курицей знаю. Есть ещё с бараниной, но в основном все делают из говядины», — рассказал Владислав.







Дёнер среднего размера за 160 рублей





#ШАУРМАKZ начала работать в последних числах ноября, и пока, как признаются владельцы, к ним ходят в основном выходцы из Казахстана и их знакомые. Но начинающие рестораторы надеются приучить к казахстанской шаурме и местную публику.







Указывать в названии точек с шаурмой местность, откуда она якобы произошла, в последнее время стало в Новосибирске очевидной тенденцией. Большая часть таких точек сконцентрирована как раз в районе станции метро «Студенческа» и площади Маркса. Тут работают «Ростовская шаурма», «Московская шаурма», «Бакинский дёнер», а татарскую шаурму готовят в небольшом кафе «Казан».