Два предпринимателя из Усть-Каменогорска открыли на «Студенческой» точку с казахской шаурмой

Они используют непривычное для Новосибирска мясо и срезают его с вертела машинкой

Говядину с вертела срезают специальной машинкой
Говядину с вертела срезают специальной машинкой


В галерее павильонов за бизнес-центром «Геос» на улице Геодезической в Ленинском районе Новосибирска открылась точка уличной еды #ШАУРМАKZ. Её создали двое молодых людей, которые говорят, что готовят блюдо так, как привыкли есть в Казахстане.


В #ШАУРМАKZ пока нет посадочных мест, заведение готовит только навынос. В меню три типа блюда: шаурма (от 140 рублей), бургеры (от 130 рублей) и дёнер (мясо с овощами в булке — от 140 рублей). В отличие от большинства подобных точек, в заведении используют не курятину, а говядину. Для нарезки мяса используют специальную машинку.


Галерея павильонов, где открылось кафе, пока заполнена лишь частично
Галерея павильонов, где открылось кафе, пока заполнена лишь частично


Точку открыли двое предпринимателей, которые представились как Владислав и Вадим. Оба они из Усть-Каменогорска в Восточном Казахстане. Они рассказали, что шаурму и дёнер в их заведении делают так, как они привыкли есть у себя на родине.


«Я в Усть-Каменогорске только одну точку с курицей знаю. Есть ещё с бараниной, но в основном все делают из говядины», — рассказал Владислав.


Дёнер среднего размера за 160 рублей
Дёнер среднего размера за 160 рублей


#ШАУРМАKZ начала работать в последних числах ноября, и пока, как признаются владельцы, к ним ходят в основном выходцы из Казахстана и их знакомые. Но начинающие рестораторы надеются приучить к казахстанской шаурме и местную публику.


Указывать в названии точек с шаурмой местность, откуда она якобы произошла, в последнее время стало в Новосибирске очевидной тенденцией. Большая часть таких точек сконцентрирована как раз в районе станции метро «Студенческа» и площади Маркса. Тут работают «Ростовская шаурма», «Московская шаурма», «Бакинский дёнер», а татарскую шаурму готовят в небольшом кафе «Казан».

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