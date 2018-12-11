Во дворе школы в Заельцовском районе заметили лису

Читательница НГС предположила, что зверя выбросили на улицу

Утром 11 декабря на территории школы в Заельцовском районе Новосибирска жители заметили лису — она перебежала поле и скрылась за хоккейной коробкой.







Видео с лисой в редакцию НГС прислала читательница Марина. Она уточнила, что дикое животное видели на территории средней школы № 17 на Кропоткина, 126/2.









«Мы гуляли где-то часов в 10 с детьми и заметили её. Она бежала по двору и убежала за хоккейную коробку», — рассказала читательница.





Марина предположила, что, скорее всего, лису брали в качестве домашнего животного. «Возможно, она выросла и кто-то выбросил её на улицу. Жалко будет, если она погибнет», — рассказала очевидец.





Корреспондент НГС направил запрос в управление ветеринарии Новосибирской области с просьбой уточнить, будут ли власти отлавливать дикое животное.





Как сообщил корреспонденту НГС начальник муниципальной аварийно-спасательной службы Дмитрий Фокин, вызовов о появлении лисы городским спасателям не поступало.



