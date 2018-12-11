Возле ГПНТБ зажгли чашу с огнём, который пронесли через весь город
Проезд по дорогам Новосибирска уже открыли
В Новосибирске зажгли чашу огня XXIX Зимней универсиады — факелоносцы проделали путь по двум берегам во время эстафеты.
Эстафета началась сегодня около 12:40 возле НГТУ, затем факелоносцы пробежали по проспекту Маркса к Горскому жилмассиву. Подробности передвижений факела можно посмотреть здесь — НГС следил за эстафетой в режиме онлайн.
С левого берега на правый огонь перевезли в колбе на автомобиле. После этого эстафету продолжили от НГАСУ и завершили на площади возле ГПНТБ.
Здесь в завершении мероприятия зажгли чашу огня, а после этого со сцены выступил мэр Новосибирска Анатолий Локоть.
Накануне огонь доставили в НГТУ — его спрятали и взяли под охрану.
Сегодня ради эстафеты в городе перекрывали улицы. В 14:30 планировали снять оставшиеся ограничения.
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Елена Громкова
Фото Дарьи Януш