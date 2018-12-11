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Возле ГПНТБ зажгли чашу с огнём, который пронесли через весь город

Проезд по дорогам Новосибирска уже открыли

Эстафету огня завершили на площади возле ГПНТБ
Эстафету огня завершили на площади возле ГПНТБ


В Новосибирске зажгли чашу огня XXIX Зимней универсиады — факелоносцы проделали путь по двум берегам во время эстафеты.


Эстафета началась сегодня около 12:40 возле НГТУ, затем факелоносцы пробежали по проспекту Маркса к Горскому жилмассиву. Подробности передвижений факела можно посмотреть здесь — НГС следил за эстафетой в режиме онлайн


С левого берега на правый огонь перевезли в колбе на автомобиле. После этого эстафету продолжили от НГАСУ и завершили на площади возле ГПНТБ.


Здесь в завершении мероприятия зажгли чашу огня, а после этого со сцены выступил мэр Новосибирска Анатолий Локоть.


Накануне огонь доставили в НГТУ — его спрятали и взяли под охрану. 


Сегодня ради эстафеты в городе перекрывали улицы. В 14:30 планировали снять оставшиеся ограничения.

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