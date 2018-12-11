Охранника гриль-бара PEOPLE's оштрафовали на 100 тысяч за избиение сонного посетителя

Осуждённый утверждает, что во время инцидента он ещё не заступил на дежурство

Инцидент случился в гриль-баре PEOPLE's на Вокзальной магистрали — его представитель от комментариев отказалась





Суд в Новосибирске вынес приговор работнику частного охранного предприятия Вячеславу Чернову, который ударил спавшего за столом посетителя гриль-бара PEOPLE's.







«Чернову назначено наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей», — сообщили в прокуратуре Новосибирской области.







В областной прокуратуре уточнили, что инцидент случился 22 апреля 2017 года. По версии обвинения, в 8:50 охранник Вячеслав Чернов, дежуривший в гриль-баре PEOPLE's, заметил посетителя, который спал за столом. Охранник потребовал от клиента покинуть заведение, но тот оказался.







«После чего Чернов нанес потерпевшему не менее двух ударов кулаком в лицо и голову. При этом потерпевший никаких противоправных действий в отношении охранника не совершал, жизни и здоровью последнего ничего не угрожало», — описали ситуацию в прокуратуре Новосибирской области.







В итоге 35-летний охранник пошёл под суд за превышение полномочий. По информации областной прокуратуры, свою вину подсудимый не признал: он пояснял, что «действовал не как работник охранной организации», так как его дежурство на тот момент ещё не началось.







«Свою позицию он мотивировал тем, что на работу заступает в 9:00. Вместе с тем органом дознания было доказано, что в момент причинения телесных повреждений <…> Чернов фактически исполнял обязанности охранника», — сообщили корреспонденту НГС в прокуратуре Железнодорожного района Новосибирска.







В прокуратуре района добавили, что инцидент произошёл в заведении на Вокзальной магистрали. Гособвинение по уголовному делу поддерживал помощник прокурора Железнодорожного района Антон Бальков.







Как рассказали в прокуратуре Новосибирской области, мировой судья признал охранника виновным по ч. 1 ст. 203 УК РФ (превышение работником частной охранной организацией полномочий при выполнении своих должностных обязанностей) и приговорил его к штрафу. Приговор в законную силу ещё не вступил.







Корреспондент НГС попыталась получить комментарии от руководства гриль-бара PEOPLE's по поводу этого инцидента — в заведении на Вокзальной магистрали на звонок ответила девушка, которая представилась «управляющей Олесей». Она сообщила, что этот охранник в заведении не работает и что никакие комментарии она дать не может.







В апреле 2018 года новосибирца избили рядом с диско-баром «Синий иней» в центре города — родственники пострадавшего обвинили в избиении охранников бара.

