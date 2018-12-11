Гаишник полвека хранил золотую зажигалку генерала де Голля — теперь он отдаст её в музей

Инспектор Валерий Киселёв сопровождал кортеж гостя из Франции в 1966 году

Зажигалку Шарль де Голль подарил новосибирским автоинспекторам за хорошую службу
Зажигалку Шарль де Голль подарил новосибирским автоинспекторам за хорошую службу


В фонд Музея Новосибирска на улице Обской привезут золотую зажигалку президента Франции Шарля де Голля, который побывал в Сибири в 1966 году. Передача памятного экспоната состоится завтра, 12 декабря.


Пополнить коллекцию музея новым экспонатом решил бывший начальник эскорта Новосибирского ГАИ Валерий Киселёв, который в 1960-х сопровождал генерала де Голля во время его визита в Новосибирск.


«23 июня 1966 года Новосибирск встречал Шарля де Голля, президента Франции. Историки называют визит легендарного генерала в Новосибирск самым запоминающимся среди прочих. Кортеж генерала Франции вышли встречать 150 тысяч новосибирцев! К визиту готовились заранее — город приводили в порядок, спешно наводили лоск и достраивали новые дома на Бердском шоссе, по которому кортеж ехал в Академгородок», — рассказал корреспонденту НГС пресс-секретарь Музея Новосибирска Юрий Лобанов.


Новосибирские автоинспекторы, сопровождавшие генерала де Голля
Новосибирские автоинспекторы, сопровождавшие генерала де Голля


В 1966 году специально для встречи французского генерала и политика в Новосибирске создали мотоциклетный эскорт, в который вошли 30 инспекторов.


Видео Музея Новосибирска


«Мы никогда прежде не сопровождали таких гостей. Я был лейтенантом, старшим госавтоинспектором Первомайской ГАИ. Не знаю почему, но выбрали именно меня. Сопровождение ехало на мотоциклах "Урал" с очень огромной по тем временам скоростью — до 100 километров в час. Но встречу мы провели нормально — не было никаких внештатных ситуаций. А через месяц вызывают в КГБ и вручают шкатулку от президента Франции. В шкатулке лежит золотая зажигалка, личный подарок генерала за хорошую службу», — цитирует пресс-служба музея начальника эскорта Новосибирского ГАИ Валерия Киселёва.


Встреча Шарля де Голля (на фото четвёртый слева) в новосибирском аэропорту Толмачёво. Справа от де Голля — академик и основатель Академгородка Михаил Лаврентьев (пожимает де Голлю руку)
Встреча Шарля де Голля (на фото четвёртый слева) в новосибирском аэропорту Толмачёво. Справа от де Голля — академик и основатель Академгородка Михаил Лаврентьев (пожимает де Голлю руку)


В середине ноября коллекционер Григорий Гапонов подарил Новосибирскому государственному художественному музею на 60-летие три картины художников советского периода из личной коллекции.

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