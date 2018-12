Утечка мозгов: пять стран, которые ждут российских студентов на учебу

Русские студенты целятся на Гарвард и Оксфорд, часто не представляя, какую конкуренцию им составят местные и китайцы, поймавшие тренд на элитное образование





Получить диплом известного во всем мире вуза мечтают многие, а могут не все: кому-то не хватает терпения, а кому-то — денег. Если первый показатель сугубо индивидуальный (нужно выучить язык и пройти несколько кругов бюрократического ада на международном уровне), то во втором случае заплатить за вас могут и там, и тут: родина даст денег за обещание вернуться, а иностранный вуз — за ваши мозги.







В каком количестве и в какие страны улетают студенты, Россия не знает: статистику никто не ведёт, а данные, на которые опираются ведомства и образовательные центры, предоставляет только ЮНЕСКО. Рейтинг публикуется раз в несколько лет, и самые свежие данные, которые доступны сегодня, — за 2015 год, по ним видно, что учиться за границей стали больше. В 2015 году таких студентов было 56,3 тысячи — это 1,5% от числа всех студентов в России. В девяностые только 13 тысяч выпускников могли позволить себе обучение в Гарварде и Кембридже, в 2007-м — уже 37 тысяч. В 2013 году цифра впервые перевалила за 50 тысяч человек.





Желание учиться за рубежом у россиян лишь крепнет, об этом говорят посредники между студентами и вузами. Раньше к ним обращались студенты и молодые специалисты, которые мечтают о магистратуре и дополнительном образовании за рубежом, а сейчас среди клиентов попадаются школьники, родители которых хотят, чтобы их дети получали конкурентное образование с младых ногтей.





— Мамы и папы заинтересованы, чтобы их дети поступали в топовые вузы — Гарвард, Стэнфорд. Но среднее образование за рубежом платное: в зависимости от уровня школы, за год родителям придётся выложить от 20 до 60 тысяч долларов, — рассказывает Евгения Ефремова, академический директор образовательного центра «Голден амбассадор».





В отличие от школы, в зарубежный вуз можно поступить бесплатно — в умных иностранцев готовы вложиться и сами университеты: они дают стипендии, гранты, кредиты и возможность работать на кафедре параллельно с учебой. В России тоже не спорят, что зарубежное образование нужно: с 2014 года в стране действует государственная программа «Глобальное образование», по которой студент получает грант на сумму до 2,5 млн рублей, чтобы учиться в одном из 288 одобренных программой вузов. Единственное условие — после обучения придется отработать на родине минимум три года.





Маяк в море высшего образования — это рейтинг QS: несколько лет британская компания Quacquarelli Symonds высчитывает академические индексы вузов и составляет топ университетов планеты. США и Великобритания играют в пятерке лучших в формате 4 к 1: лидер — технологический университет Массачусетса, за ним идут Стэнфорд, Гарвард и Калифорнийский технологический институт, на пятом месте — Кембридж. В сотне лучших вузов планеты появилась и Россия: МГУ имени Ломоносова занимает 95-е место.







Мы выбрали наиболее популярные у российских студентов страны, посмотрели на престижные университеты, посчитали средний ценник годового обучения в вузах и даём их контакты. Изучайте и планируйте: практически везде вы успеваете подать документы на следующий учебный год.





США





Массачусетский технологический институт — самый рейтинговый вуз США, инженерные программы здесь самые передовые в мире





США — лидер международного образования: каждый третий вуз в сотне рейтинга QS — американский. На первом месте Массачусетский технологический институт (MIT) — новатор в мире робототехники и искусственного интеллекта. Наравне с айтишниками, из института выпускаются сильные юристы, экономисты, лингвисты, политологи и даже филологи. Каждый второй вуз Штатов конкурентоспособен: везде студентов завлекают в исследовательскую работу, часто меняют программы и стандарты образования. Цена образования растет вместе с уровнем университета и количеством звёзд в преподавательском составе.





Стоимость обучения: от 10000 долларов в год.







Совет: не стоит приглядываться к топовым вузам Америки — поступить в них с нуля практически нереально. Тысячи американцев готовятся к Гарварду, Стэнфорду, Калифорнии со школы, большую конкуренцию составляют китайцы, у которых последние годы мода на элитное образование. Если есть цель поступить в США, стоит рассмотреть менее ранговые и даже частные вузы — они готовы платить стипендию и дополнительные деньги за научные разработки, этих средств хватит на то, чтобы платить за учёбу. Кроме того, вузы дают кредиты: доплачивают недостающую сумму, которую нужно вернуть после выпуска.







Куда обращаться: Massachusetts Institute of Technology — контакты; Harvard University — контакты; Johns Hopkins University — контакты; University of California, Los Angeles (UCLA) — контакты; University of Washington — контакты.







Чехия





Карлов университет обучает на родном языке — от абитуриентов просят сертификат на знание чешского





Самая популярная страна у российских студентов из-за легкого поступления по сравнению с теми же Штатами и доступности образования. Карлов университет — старейший вуз Праги, предметы преподаются на чешском и английском. Кстати, с сертификатом о знании чешского можно претендовать на бесплатное обучение. Среди культовых государственных вузов — Чешский технический, Брненский технический, университет Палацкого и Масариков университет. Государственные вузы дают фундаментальное образование, то есть выучиться в них можно как на технической специальности, так и гуманитарной.







Стоимость обучения: от 5000 евро в год.







Совет: Чехия популярна, но зачем туда ехать? Качество образования не особо отличается от российского: тот же Карлов университет занимает 314-ю строчку QS — это ниже, чем МГУ, СПбГУ, Новосибирский государственный университет и московская Бауманка.







Куда обращаться: Charles University — контакты; Czech Technical University in Prague — контакты; Masaryk University — контакты; Brno University of Technology — контакты; Palacký University in Olomouc — контакты.





Китай





В КНР можно учиться по программам на китайском языке, и это будет значительно дешевле





Страна-новичок в сфере международного образования. КНР — своеобразная Турция на рынке вузовских услуг: сервис с каждым годом развивается и дорожает. В топе QS университеты Цинхуа, Пекина, Фудани и Шанхая, практически везде есть программы на английском языке. В последние годы в Китае открываются представительства западных вузов: Гарвард, университет Джонса Хопкинса и другие уже разработали с Поднебесной совместные программы, цены на которые ниже оригинала (как и многое в Китае).







Стоимость: от 1000 долларов в год.







Совет: многие вузы дают год на то, чтобы параллельно с основной программой вы выучили язык. Ломайте систему, учите китайский заранее, ведь с ним платное образование обойдется дешевле: если год на английском в среднем выходит в шесть тысяч долларов, та же программа на родном китайцам языке стоит от тысячи до четырех тысяч долларов.







Куда обращаться: Tsinghua University — контакты; Peking University — контакты; Fudan University — контакты; Shanghai Jiao Tong University — контакты; University of Science and Technology of China — контакты; Harbin Institute of Technology — контакты.





Великобритания





Кингс-колледж — один из старейших университетов Англии после Оксфордского и Кембриджского. Здесь обучают с 1829 года





Учиться в Кембридже, Оксфорде или Кингс-колледже — золотая мечта студентов. В королевство едут за знаниями будущие законодатели моды, творцы искусства, технари, а в последнее время юристы — законодательная система Британии схожа с российской.







Стоимость обучения: от 9000 фунтов стерлингов в год.







Совет: даже если поступить удалось, после диплома многих выпускников ждет разочарование — устроиться по специальности в Великобритании довольно сложно, поэтому многие возвращаются на родину. Изучите рынок труда страны, если планируете в ней остаться: какие специалисты нужны, сколько им платят. Если ожидания работодателей совпадают с вашей картиной мира, — штурмуйте университеты, но не забывайте, что британские государственные вузы — одни из самых непокоримых в мире.





Куда обращаться: University of Cambridge — контакты; University of Oxford — контакты; University College London — контакты; King's College — контакты; London School of Economics and Political Science — контакты; Queen Mary University of London — контакты.





Нидерланды





Нидерланды сравнительно недавно вышли на международную арену образования, но Делфтский технический университет уже значится в топ-100 лучших вузов мира





Относительно недалекая по расстоянию от России, Голландия предлагает международные программы на английском языке, при этом за сравнительно небольшие деньги. В топ-100 QS входят Делфтский технический университет и университет Амстердама.







Стоимость обучения: от 6000 евро в год.







Совет: в Голландии прикладное образование, большой выбор программ и исследовательская база, поэтому туда стремятся поклонники IT, естественных наук и международных специальностей — бизнес, менеджмент и дипломатия.







Куда обращаться: Delft University of Technology — контакты; University of Amsterdam — контакты; Eindhoven University of Technology — контакты; Utrecht University — контакты; Leiden University — контакты; University of Groningen — контакты; Wageningen University — контакты.





Правила поступления одинаковы, в какую страну вы бы ни собирались. Сначала нужно пройти тест на знание английского (минимум — уровень TOEFL), а в Праге практически все главные вузы требуют минимальные знания чешского, далее — убедить комиссию, что именно вы должны учиться, написав на английском языке мотивационное письмо. Следующий шаг — рекомендации от преподавателей и научных руководителей в России (также на иностранном), далее сдать экзамены и ждать, когда вас зачислят.





Требования к английскому в вузах Европы ниже, чем в Штатах, поэтому перед сдачей теста лучше уточнить, какой балл в вузе вашей мечты сочтут достаточным.









Первое письмо из вуза — это приглашение на учебу. На него нужно ответить, внести депозит (если образование платное) и готовить пакет документов — практически все институты принимают к себе онлайн, но некоторые могут попросить присутствовать на зачислении лично. Разные в университетах мира сроки подачи документов и зачисления. Если хотите учиться уже в следующем году, то в Америке документы ждут до января, в Канаде — до февраля, приемная кампания в Германии стартует весной, а в Китае можно подавать документы хоть до лета. Примерный ответ от вузов — в течение двух месяцев.