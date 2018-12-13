Чиновники решили поднять стоимость аренды квартир

Стоимость аренды решили поднять на 4%

Мэрия Новосибирска поднимет плату на аренду муниципальных квартир — новосибирцы начнут платить больше в следующем году.





Проект постановления «О плате за пользование жилым помещением государственного или муниципального жилищного фонда» опубликовали на официальном сайте мэрии. Из документа следует, что базовый размер платы поднимут c 50,82 до 52,66 рубля за кв. м.





Кроме того, повысят плату за наём. Сейчас в зависимости от типа дома она стоит от 4,9 до 7,4 рубля за квадрат. С февраля её хотят повысить до 5,1–7,7 рубля за квадрат.





«Произведён расчет размера платы за наём жилых помещений на 2019 год, учитывающий рост расходов муниципалитета по содержанию муниципального жилищного фонда. <...>





Размер платы за наём жилого помещения увеличится в пределах индекса потребительских цен.





Рост платы составит 4% по отношению к декабрю текущего года», — объяснили в мэрии Новосибирска в ответ на запрос НГС.





В скором времени проект должен рассмотреть и принять мэр, а сам документ вступит в силу с 1 февраля будущего года.





В 2019 году, помимо аренды муниципального жилья, поднимутся цены на бензин, продукты и многие другие товары — НГС собрал обзор всего, что подорожает в январе.