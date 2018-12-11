Уволенному руководителю областного минпромторга нашли замену

После увольнения Николая Симонова новым главой ведомства стал его заместитель

Вадим Васильев возглавил областное министерство промышленности после увольнения своего руководителя
Вадим Васильев возглавил областное министерство промышленности после увольнения своего руководителя


В региональном правительстве рассказали, кто возглавил минпромторг Новосибирской области после увольнения Николая Симонова.


«На данный момент исполняет обязанности министра Васильев Вадим Витальевич», — сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе правительства Новосибирской области.


В пресс-службе уточнили, что ранее новый глава министерства работал заместителем Николая Симонова. Функции руководителя ведомства Вадим Васильев взял на себя с понедельника, 10 декабря.


О том, что исполняющий обязанности министра промышленности и предпринимательства Новосибирской области Николай Симонов ушёл в отставку, стало известно в минувшую пятницу, 7 декабря. 


У уволившегося главы министерства был внушительный управленческий опыт. В 1990-х годах он руководил управлением потребительского рынка и услуг мэрии города Новосибирска. С 2010-го по 2014-й занимал должность министра транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области, в октябре 2014 года назначен министром промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области. В сентябре 2018 года Николай Симонов попал в состав нового правительства, сформированного губернатором Андреем Травниковым, в качестве и.о. министра промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области.

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