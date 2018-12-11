Уволенному руководителю областного минпромторга нашли замену
После увольнения Николая Симонова новым главой ведомства стал его заместитель
В региональном правительстве рассказали, кто возглавил минпромторг Новосибирской области после увольнения Николая Симонова.
«На данный момент исполняет обязанности министра Васильев Вадим Витальевич», — сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе правительства Новосибирской области.
В пресс-службе уточнили, что ранее новый глава министерства работал заместителем Николая Симонова. Функции руководителя ведомства Вадим Васильев взял на себя с понедельника, 10 декабря.
О том, что исполняющий обязанности министра промышленности и предпринимательства Новосибирской области Николай Симонов ушёл в отставку, стало известно в минувшую пятницу, 7 декабря.
У уволившегося главы министерства был внушительный управленческий опыт. В 1990-х годах он руководил управлением потребительского рынка и услуг мэрии города Новосибирска. С 2010-го по 2014-й занимал должность министра транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области, в октябре 2014 года назначен министром промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области. В сентябре 2018 года Николай Симонов попал в состав нового правительства, сформированного губернатором Андреем Травниковым, в качестве и.о. министра промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области.
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Ольга Хмелевская
Фото nso.ru