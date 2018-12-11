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Жильцы дома в центре Новосибирска остались без воды после аварии в офисе «Единой России»

Их попросили потерпеть — руководитель офиса утверждает, что партия не виновата

Вчера днём в шестом подъезде дома по улице Ленина, 55 пропала вода — и холодная, и горячая
Вчера днём в шестом подъезде дома по улице Ленина, 55 пропала вода — и холодная, и горячая


Жителям 6-го подъезда дома по адресу Ленина, 55 в Железнодорожном районе Новосибирска отключили горячую и холодную воду на неопределённый срок.


Как рассказал НГС один из жителей дома, после отключения, которое случилось накануне, 10 декабря, в местной УК «ЖЭУ-4» ему пояснили, что авария случилась в цокольном этаже здания, где находится Железнодорожное местное отделение «Единой России». 


Уточнить, когда закончится ремонт, как утверждает новосибирец, не смогли ни в УК, ни в единой диспетчерской, где посоветовали просто «потерпеть».


В офисе «Единой России» подтвердили факт коммунальной аварии — там уточнили, что вчера днём в помещении партии прорвало трубу с горячей водой.


«ЖЭУ ничего не делает! Мы и вчера просили, и сегодня они не перезвонили. <…> У нас отдельная подводка для полуподвального помещения, а у жильцов другая совершенно разводка. <…> У нас ремонт идёт, но у нас отдельные стояки, которые перекрыты, а которые идут на подъезд, они опечатаны и не перекрыты. <…> Администрация [района] в курсе. Я не понимаю, почему [жители] к вам обратились. <…> 


Вы знаете, жильцы несколько раз нас затапливали, если уж на то пошло. 


Они, простите за подробности, кто-то не так сел на унитаз, и у нас тут все компьютеры и всё на свете залили — это была нормальная, да, ситуация. А то, что здание старое и трубы прогнили, и труба лопнула — это, извините, не от нас зависит», — сообщила корреспонденту НГС Ольга Парыгина, руководитель общественной приёмной «Единой России» на Ленина, 55.


Жильцам объяснили, что вода пропала из-за ремонта в офисе «Единой России» и попросили потерпеть
Жильцам объяснили, что вода пропала из-за ремонта в офисе «Единой России» и попросили потерпеть


Заместитель директора УК «ЖЭУ-4» Инна Полосухина заметила, что вчера коммунальщики оперативно перекрыли трубу, которая заходит в офис «Единой России», но протечка после этого не прекратилась — пришлось отключить воду и жильцам. В помещение «Единой России» для устранения аварии ремонтная группа оперативно попасть не смогла, сказала Полосухина. 


«Сейчас доступ дали, я так понимаю, в помещения, которые занимает «Единая Россия», и будут проводиться работы по устранению. <…> Пока только начинают осматривать», — добавила Инна Полосухина.


Вчера днём случилась коммунальная авария в центре города возле театра «Красный факел». В СГК сообщили, что 7 домов в этом районе будут отключены от отопления и горячей воды до вечера сегодняшнего дня.

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