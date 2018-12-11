Бывшего полицейского отдали под суд за ночную кражу бритвы из магазина

Пьяный сотрудник полиции забрался в магазин, чтобы украсть бритву и кассеты для станка

После инцидента полицейский был уволен из органов
После инцидента полицейский был уволен из органов


В Новосибирске под суд пойдёт бывший полицейский, которого обвиняют в краже. 


По версии следствия, 4 ноября обвиняемый проник в магазин «Парфюмерия и косметика» на улице Бориса Богаткова, 208/1. По информации источника НГС в правоохранительных органах, экс-полицейский был пьян и сначала попытался сломать дверь, а потом выбил стекло в магазине. В магазине он похитил упаковку сменных кассет и бритву марки Gillette на сумму почти 3 тысячи рублей. 


«Похищенные вещи злоумышленник поместил в карман своей куртки, — рассказали в пресс-службе прокуратуры по Новосибирской области. — Однако распорядиться похищенным ему не удалось, так как он был обнаружен сотрудницей магазина и задержан сотрудниками отдела вневедомственной охраны Дзержинского района на месте преступления». 


По информации источника НГС, в полиции обвиняемый работал всего полгода — с мая 2018 года. Сейчас он в полиции уже не работает. 


В отношении экс-полицейского возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 20, ч. 2 ст. 158 (покушение на кражу, совершённое с незаконным проникновением в помещение). Уголовное дело передано в Октябрьский районный суд. Бывшему полицейскому грозит до 5 лет лишения свободы. 


В октябре бывшего кинолога отдела полиции № 3 «Заельцовский» отправили в колонию за стрельбу в посетителя бара «113» из травматического пистолета

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