Рядом с «Гигантом» на Бердском шоссе построят ещё один большой ТЦ

Он должен открыться уже в следующем году

Новый торговый центр появится недалеко от «Гиганта» уже к концу 2019 года
Новый торговый центр появится недалеко от «Гиганта» уже к концу 2019 года


На Бердском шоссе в Советском районе Новосибирска построят новый «Леруа Мерлен» — его планируют открыть в следующем году.


Информация о разрешении на строительство торгового центра появилась на сайте мэрии Новосибирска, документ подписан 7 декабря. Согласно разрешению, здание площадью более 25 тысяч кв. м построят на участке у Бердского шоссе. Разрешение выдано компании «Строй Сити».


По данным базы «Контур.Фокус», генеральным директором и владельцем компании «Строй Сити» является бизнесмен из Кемеровской области Владимир Митькин. Издание «Проспект мира» называло его заказчиком строительства гипермаркета «Леруа Мерлен» в Красноярске.


В беседе с корреспондентом НГС сам Владимир Митькин подтвердил, что его компания построит на этом участке новый гипермаркет французской компании. 


«Здание "Леруа Мерлен" и будет. Мы давно сотрудничаем [с российским подразделением Leroy Merlin]. Строительство уже началось, [закончим] в 2019 году. Ещё идут проектные работы», — сказал Владимир Митькин.


В конце ноября «Коммерсантъ» сообщал, что российское подразделение Leroy Merlin собирается открывать в Сибири несколько гипермаркетов, в том числе один — в Новосибирске. «Мы готовим проект строительства четвертого гипермаркета. Потенциал компании в регионе на ближайшие десять лет — открытие еще трех магазинов. Город активно развивается», — цитировал «Коммерсантъ» слова заместителя гендиректора российского подразделения Leroy Merlin Марка Луше.


Точного места строительства нового ТЦ в компании тогда не раскрывали. Корреспондент НГС направил запрос в российское подразделение Leroy Merlin. 


Площадь участка — 2,75 га. Здание будет иметь переменную этажность — 2–3 этажа, рядом с ним сделают парковку на 353 места 
Площадь участка — 2,75 га. Здание будет иметь переменную этажность — 2–3 этажа, рядом с ним сделают парковку на 353 места 


Сейчас в Новосибирске работает три ТЦ «Леруа Мерлен»: последний из них открыли в 2016 году в Калининском районе города.


В 2015 году поблизости от этого участка был открыт гипермаркет «Гигант» — за день до открытия чиновники делали в нём покупки на пустых кассах, а простые горожане наутро выстроились в огромные очереди.

Прочтений: 8720

По теме

Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (49)49
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено