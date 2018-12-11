Рядом с «Гигантом» на Бердском шоссе построят ещё один большой ТЦ

Он должен открыться уже в следующем году

Новый торговый центр появится недалеко от «Гиганта» уже к концу 2019 года





На Бердском шоссе в Советском районе Новосибирска построят новый «Леруа Мерлен» — его планируют открыть в следующем году.





Информация о разрешении на строительство торгового центра появилась на сайте мэрии Новосибирска, документ подписан 7 декабря. Согласно разрешению, здание площадью более 25 тысяч кв. м построят на участке у Бердского шоссе. Разрешение выдано компании «Строй Сити».





По данным базы «Контур.Фокус», генеральным директором и владельцем компании «Строй Сити» является бизнесмен из Кемеровской области Владимир Митькин. Издание «Проспект мира» называло его заказчиком строительства гипермаркета «Леруа Мерлен» в Красноярске.





В беседе с корреспондентом НГС сам Владимир Митькин подтвердил, что его компания построит на этом участке новый гипермаркет французской компании.





«Здание "Леруа Мерлен" и будет. Мы давно сотрудничаем [с российским подразделением Leroy Merlin]. Строительство уже началось, [закончим] в 2019 году. Ещё идут проектные работы», — сказал Владимир Митькин.







В конце ноября «Коммерсантъ» сообщал, что российское подразделение Leroy Merlin собирается открывать в Сибири несколько гипермаркетов, в том числе один — в Новосибирске. «Мы готовим проект строительства четвертого гипермаркета. Потенциал компании в регионе на ближайшие десять лет — открытие еще трех магазинов. Город активно развивается», — цитировал «Коммерсантъ» слова заместителя гендиректора российского подразделения Leroy Merlin Марка Луше.





Точного места строительства нового ТЦ в компании тогда не раскрывали. Корреспондент НГС направил запрос в российское подразделение Leroy Merlin.





Площадь участка — 2,75 га. Здание будет иметь переменную этажность — 2–3 этажа, рядом с ним сделают парковку на 353 места





Сейчас в Новосибирске работает три ТЦ «Леруа Мерлен»: последний из них открыли в 2016 году в Калининском районе города.





В 2015 году поблизости от этого участка был открыт гипермаркет «Гигант» — за день до открытия чиновники делали в нём покупки на пустых кассах, а простые горожане наутро выстроились в огромные очереди.