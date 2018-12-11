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«ДПС каждые 500 метров»: на улицах левого берега появились десятки полицейских машин

Сегодня здесь проходит эстафета огня XXIX Зимней универсиады

Этот автомобиль очевидцы заметили на улице Ватутина недалеко от улицы Немировича-Данченко
Этот автомобиль очевидцы заметили на улице Ватутина недалеко от улицы Немировича-Данченко


Сегодня утром, 11 декабря, в районе перекрытых улиц на левом берегу выставили множество экипажей.


«ДПС каждые 500 метров», — пишут очевидцы на картах 2ГИС. Пользователи карт пишут, что заметили автоинспекторов на перекрёстках улиц Немировича-Данченко и Ватутина, на проспекте Маркса, недалеко от Новогодней.

 

Сегодня в Новосибирске проходит эстафета огня XXIX Зимней универсиады — ради неё перекрыли улицы в разных частях города.


В частности, на левом берегу до 13:00 будут перекрыты следующие улицы:


— по проспекту Карла Маркса от Космической до площади Лыщинского;


— по Геодезической от Блюхера до Новогодней;


— по Немировича-Данченко от площади Лыщинского до улицы Лыщинского;


«ДПС каждые 500 метров»: на улицах левого берега появились десятки полицейских машин


«ДПС каждые 500 метров»: на улицах левого берега появились десятки полицейских машин


«ДПС каждые 500 метров»: на улицах левого берега появились десятки полицейских машин


«ДПС каждые 500 метров»: на улицах левого берега появились десятки полицейских машин


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