«ДПС каждые 500 метров»: на улицах левого берега появились десятки полицейских машин

Сегодня здесь проходит эстафета огня XXIX Зимней универсиады

Этот автомобиль очевидцы заметили на улице Ватутина недалеко от улицы Немировича-Данченко





Сегодня утром, 11 декабря, в районе перекрытых улиц на левом берегу выставили множество экипажей.





«ДПС каждые 500 метров», — пишут очевидцы на картах 2ГИС. Пользователи карт пишут, что заметили автоинспекторов на перекрёстках улиц Немировича-Данченко и Ватутина, на проспекте Маркса, недалеко от Новогодней.





Сегодня в Новосибирске проходит эстафета огня XXIX Зимней универсиады — ради неё перекрыли улицы в разных частях города.





В частности, на левом берегу до 13:00 будут перекрыты следующие улицы:





— по проспекту Карла Маркса от Космической до площади Лыщинского;





— по Геодезической от Блюхера до Новогодней;





— по Немировича-Данченко от площади Лыщинского до улицы Лыщинского;



















