«ДПС каждые 500 метров»: на улицах левого берега появились десятки полицейских машин
Сегодня здесь проходит эстафета огня XXIX Зимней универсиады
Сегодня утром, 11 декабря, в районе перекрытых улиц на левом берегу выставили множество экипажей.
«ДПС каждые 500 метров», — пишут очевидцы на картах 2ГИС. Пользователи карт пишут, что заметили автоинспекторов на перекрёстках улиц Немировича-Данченко и Ватутина, на проспекте Маркса, недалеко от Новогодней.
Сегодня в Новосибирске проходит эстафета огня XXIX Зимней универсиады — ради неё перекрыли улицы в разных частях города.
В частности, на левом берегу до 13:00 будут перекрыты следующие улицы:
— по проспекту Карла Маркса от Космической до площади Лыщинского;
— по Геодезической от Блюхера до Новогодней;
— по Немировича-Данченко от площади Лыщинского до улицы Лыщинского;
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Елена Громкова
Скриншот 2ГИС