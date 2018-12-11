В Академгородке пешеход попал под машину на «зебре»

Пострадавшего увезли в больницу

ДТП случилось на пешеходном переходе в Нижней зоне Академгородка
ДТП случилось на пешеходном переходе в Нижней зоне Академгородка


Утром во вторник, 11 декабря, переходивший дорогу пешеход попал под машину в Советском районе Новосибирска — пострадавшего увезли в больницу.


ДТП случилось на улице Демакова в Нижней зоне Академгородка. Фото с места происшествия появилось в сообществе «АвтоБердск» в соцсети «ВКонтакте» со ссылкой на очевидца из группы «АвтоАкадем» в WhatsApp.


Как рассказал корреспонденту НГС очевидец, увидевший последствия аварии в десятом часу утра, на пешеходном переходе стояла золотистая Honda Odyssey с включенным аварийным сигналом, а рядом — две полицейские машины. Очевидец предположил, что в этом месте могли сбить пешехода, но пояснил, что самого пострадавшего он не видел.


В ГИБДД Новосибирской области подтвердили, что в 8:20 под машину на Демакова попал пешеход.


«Водитель 1977 года рождения двигался на автомобиле Honda Odyssey по улице Демакова со стороны Кутателадзе в сторону Российской и у дома № 2 по улице Демакова совершил наезд на пешехода, переходившего проезжую часть слева направо по ходу движения [автомобиля] в зоне нерегулируемого пешеходного перехода», — описал ситуацию государственный инспектор отделения пропаганды управления Госавтоинспекции по Новосибирской области Константин Шкабарня.


Он уточнил, что машина сбила взрослого человека — его увезли в больницу. Точной информацией о поле, возрасте и состоянии сбитого пешехода в ГИБДД пока не располагают.


На прошлой неделе водитель «Пежо» сбил 4-летнюю девочку на пешеходном переходе в посёлке Линёво. Вчера её вывели из состояния искусственной комы — о состоянии пострадавшей рассказал её отец.

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