А отель-то голый: рабочие разобрали фасад гостиницы «Турист» на площади Маркса
Внешний вид здания до этого не менялся с 1970-х годов
Строители почти закончили демонтаж облицовочных плит со здания недостроенной гостиницы «Турист» на площади Маркса в Ленинском районе Новосибирска. Сейчас панели полностью сняты с фасада здания, небольшое количество плит осталось только на торцевых сторонах здания.
На месте тяжелых железобетонных конструкций предполагается установить панели из стекла. Это позволит существенно снизить нагрузку на каркас здания. Общий вес демонтируемых панелей составляет порядка 3 тысяч тонн. Демонтаж позволит надстроить ещё 5 этажей здания, говорили ранее представители компании-владельца «Туриста». После окончания строительства здесь должен появиться апартамент-отель.
Строительство «Туриста» началось в 1968 году. Первоначально планировалось возвести здесь отель на 800 мест (в СССР ёмкость гостиницы измеряли в кроватях, а не в номерах. — Прим. ред.). Знакомый всем горожанам вид гостиница приобрела к 1979 году, однако после этого строительство застопорилось, а в 1985 году и вовсе было заморожено.
В конце 1990-х у недостроенного здания отеля появился новый хозяин, который собирался завершить строительство. Но вплоть до осени этого года никаких работ на этом объекте не велось. В феврале этого года НГС даже попытался предположить, что именно можно было бы построить на этом месте.
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Стас Соколов
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