А отель-то голый: рабочие разобрали фасад гостиницы «Турист» на площади Маркса

Внешний вид здания до этого не менялся с 1970-х годов

Последние несколько панелей остались только в месте крепления крана к зданию
Последние несколько панелей остались только в месте крепления крана к зданию


Строители почти закончили демонтаж облицовочных плит со здания недостроенной гостиницы «Турист» на площади Маркса в Ленинском районе Новосибирска. Сейчас панели полностью сняты с фасада здания, небольшое количество плит осталось только на торцевых сторонах здания.


Вместо тяжелых железобетонных панелей на фасаде появятся лёгкие — стеклянные 
Вместо тяжелых железобетонных панелей на фасаде появятся лёгкие — стеклянные 


На месте тяжелых железобетонных конструкций предполагается установить панели из стекла. Это позволит существенно снизить нагрузку на каркас здания. Общий вес демонтируемых панелей составляет порядка 3 тысяч тонн. Демонтаж позволит надстроить ещё 5 этажей здания, говорили ранее представители компании-владельца «Туриста». После окончания строительства здесь должен появиться апартамент-отель.


Такой гостиница стала 40 лет назад
Такой гостиница стала 40 лет назад


Строительство «Туриста» началось в 1968 году. Первоначально планировалось возвести здесь отель на 800 мест (в СССР ёмкость гостиницы измеряли в кроватях, а не в номерах. — Прим. ред.). Знакомый всем горожанам вид гостиница приобрела к 1979 году, однако после этого строительство застопорилось, а в 1985 году и вовсе было заморожено.


В конце 1990-х у недостроенного здания отеля появился новый хозяин, который собирался завершить строительство. Но вплоть до осени этого года никаких работ на этом объекте не велось. В феврале этого года НГС даже попытался предположить, что именно можно было бы построить на этом месте

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