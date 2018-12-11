Троллейбус № 10 пустили на Красный проспект — он меняет маршрут

Сегодня, 11 декабря, троллейбус последний день ходит по старому маршруту





С завтрашнего дня, 12 декабря, новосибирский троллейбус № 10 начнёт ходить по Красному проспекту.





«Путь следования троллейбусов в прямом и обратном направлениях будет продлен до остановочного пункта общественного транспорта "Муниципальный банк" по Красному проспекту с разворотом на улице Державина. Наименование маршрута № 10 "Сад им. Дзержинского — Дом Ленина" меняется на "Сад им. Дзержинского — Муниципальный банк"», — рассказали в пресс-центре мэрии Новосибирска.





Красным цветом отмечен новый участок в маршруте троллейбуса № 10





Перед тем, как изменить маршрут троллейбуса, мэрия в октябре 2018 года объявила опрос среди жителей, чтобы узнать их отношение к смене. В середине ноября оказалось, что за новый маршрут выступило большинство участников опроса — 63,8% из более чем 400 проголосовавших.