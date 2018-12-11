«Приходится ехать по трамвайным путям»: улицу в центре Новосибирска почти полностью занесло снегом
Особенно это заметно на участке от улицы Писарева до улицы Гоголя
Проезжая часть улицы Мичурина в Центральном районе Новосибирска стала сильно уже из-за занесённых снегом обочин и паркующихся машин — местами дороги почти не осталось и водители выезжают на трамвайные пути.
Фотографию улицы Мичурина опубликовали в группе #Снежный_фронт в социальной сети Facebook. Как рассказал корреспонденту НГС очевидец Михаил Мезенцев, сильнее всего это заметно на одном из участков дороги.
«На улице Мичурина сужена дорога из-за снега и паркующихся машин. Дороги местами почти не осталось, проехать можно только по трамвайным путям. Особенно это заметно на участке от улицы Писарева до улицы Гоголя», — уточнил Михаил Мезенцев.
По улице Мичурина проходит маршрут трамвая
Корреспондент НГС отправил запрос в мэрию Новосибирска с просьбой прокомментировать, когда планируется уборка снега на улице Мичурина.
Схожая ситуация произошла с дорогой на улице Коминтерна — из-за сужения проезжей части машины, в том числе общественный транспорт, попадают в аварии.
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Дмитрий Здорников
Фото Михаила Мезенцева