«Приходится ехать по трамвайным путям»: улицу в центре Новосибирска почти полностью занесло снегом

Особенно это заметно на участке от улицы Писарева до улицы Гоголя

Местами дороги почти не осталось и водители выезжают на трамвайные пути
Местами дороги почти не осталось и водители выезжают на трамвайные пути


Проезжая часть улицы Мичурина в Центральном районе Новосибирска стала сильно уже из-за занесённых снегом обочин и паркующихся машин — местами дороги почти не осталось и водители выезжают на трамвайные пути. 


Фотографию улицы Мичурина опубликовали в группе #Снежный_фронт в социальной сети Facebook. Как рассказал корреспонденту НГС очевидец Михаил Мезенцев, сильнее всего это заметно на одном из участков дороги.


«На улице Мичурина сужена дорога из-за снега и паркующихся машин. Дороги местами почти не осталось, проехать можно только по трамвайным путям. Особенно это заметно на участке от улицы Писарева до улицы Гоголя», — уточнил Михаил Мезенцев.


По улице Мичурина проходит маршрут трамвая № 13.


Корреспондент НГС отправил запрос в мэрию Новосибирска с просьбой прокомментировать, когда планируется уборка снега на улице Мичурина. 


Схожая ситуация произошла с дорогой на улице Коминтерна — из-за сужения проезжей части машины, в том числе общественный транспорт, попадают в аварии


Внимание, у нас появилась новая рубрика «Что-то тут не чисто». Присылайте на news@ngs.ru фотографии с самыми огромными сугробами, нечищенными улицами, обледенелыми тротуарами и с самой бестолковой работой дорожников по очистке от снега.

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