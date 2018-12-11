Авария с участием автобуса заблокировала проезд по Сибиряков-Гвардейцев
Пробка растянулась больше чем на полтора километра
Утром во вторник, 11 декабря, авария парализовала движение на улице Сибиряков-Гвардейцев в Кировском районе Новосибирска.
ДТП случилось в районе пересечения с улицей Бетонной на полосе в сторону площади Кирова, сообщил в редакцию читатель НГС, видевший последствия аварии в восьмом часу утра.
Как видно на скриншоте видео, которое читатель прислал в редакцию, на месте аварии вплотную друг к другу стоят автобус и легковая машина.
По словам очевидца, участники ДТП заблокировали проезд по улице Сибиряков-Гвардейцев.
«Перегородили полностью две полосы и часть трамвайных путей. Машины двигаются от "Сов. Сибири" даже по встречным путям», – добавил читатель в переписке с корреспондентом НГС в WhatsApp, уточнив, что пробка вглубь Кировского района растянулась практически от МФК «Сан Сити».
По данным сервиса Яндекс.Пробки, в целом к 8:30 заторы в городе достигали 9 баллов.
Накануне утром водители столкнулись с трудностями при проезде перекрёстка Кирова и Добролюбова в Октябрьском районе: в час пик там не работали светофоры.
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Ольга Хмелевская
Скриншот видео читателя НГС (1), yandex.ru/maps (2)