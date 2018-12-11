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«Сухарь» вратаря «Сибири» вошёл в топ самых ярких событий недели в КХЛ

Алексей Красиков отличился в матче с магнитогорским «Металлургом»

«Сибирь» одержала сухую победу над соперниками из Магнитогорска
«Сибирь» одержала сухую победу над соперниками из Магнитогорска


Континентальная хоккейная лига составила список лучших событий прошедшей недели — в топ вошёл «сухарь» вратаря новосибирского ХК «Сибирь» Алексея Красикова в матче с магнитогорским «Металлургом».


В игре, прошедшей 5 декабря на домашней площадке ХК «Сибирь», новосибирская команда одолела соперника с минимальным счётом — 1:0. Победитель определился в серии послематчевых буллитов: в основное время команды открыть счёт не смогли.


Но, как отмечают в КХЛ, скучно при этом на ледовой площадке не было.


«Обе команды не забывали об обороне, но при этом создали приличное количество голевых моментов. Вратари Алексей Красиков (39 отраженных бросков) и Василий Кошечкин (23) отказывались пропускать, постоянно оставляя полевых игроков ни с чем. Этот тот случай, когда им стоит выписать заслуженные комплименты. Оба голкипера были великолепны», — отмечают в Континентальной хоккейной лиге.



Прочтений: 2020

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