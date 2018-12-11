Выборы губернатора и открытие «Сыроварни»: чем интересовались новосибирцы в 2018 году
Люди, вещи и события, которые подняли наибольшую волну интереса у жителей региона
Специалисты «Яндекса» составили список тем, которыми жители Новосибирской области интересовались в 2018 году.
«Чтобы найти темы, характерные для уходящего года, мы составляем рейтинги не по общему числу запросов, а по величине волны интереса. Её величина складывается из двух составляющих. Первая — это число всех запросов по теме в формулировках, которые прежде не использовались. <…> Вторая — это разница между нынешним и прошлогодним числом запросов в формулировках, которые использовались и раньше, но сильно прибавили в популярности», — поясняют авторы исследования.
«Яндекс» разбил исследование на 10 тем и по каждой составил топ-10.
Десятку рейтинга местных событий, которые произошли только на территории региона, возглавила новость об открытии комплекса «Термы мира». Также новосибирцы активно искали информацию о выборах губернатора, приезде Владимира Путина в Новосибирск, вспышке кори, митингах против повышения пенсионного возраста и открытии ресторана «Сыроварня».
В категории «Люди» новосибирцы чаще всего искали имя Хабиба Нурмагомедова. Также в этот список вошли Игорь Акинфеев, Настя Рыбка, Аман Тулеев, Владимир Путин и Павел Грудинин. В рейтинге «Ушедшие» наибольший отклик у жителей Новосибирской области вызвали сообщения о смерти Иосифа Кобзона, Олега Табакова и Николая Караченцова. Из ушедших иностранцев пользователи больше всего интересовались Стивеном Хокингом.
Самыми популярными русскими фильмами, которые искали новосибирцы, стали «Движение вверх», «Лёд», и «Тренер». Самой востребованной зарубежной кинокартиной оказался фильм «Мстители: война бесконечности».
Топ музыкальных предпочтений новосибирцев возглавил хит Филиппа Киркорова «Цвет настроения синий». Первое место в категории «Сериалы» занял «Мажор».
Осенью «Яндекс» составил список лучших театров за пределами Москвы и Санкт-Петербурга. В него вошли сразу три театра из Новосибирска.
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Александра Трофименко
Фото Ольги Бурлаковой