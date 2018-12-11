Стоимость минимального набора продуктов новосибирца выросла на 77 рублей

Жители региона стали употреблять больше хлеба и макаронных изделий





Стоимость минимального продуктового набора в ноябре 2018 года, в сравнении с прошлым месяцем, увеличилась на 2% и составила 4068,49 рубля (в октябре – 3991 рубль). Об этом сообщает территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Новосибирской области (Новосибирскстат).





По сравнению с началом года, цена продуктовой корзины выросла на 0,6%. Статистики включают в продуктовый набор 33 наименования продуктов, в том числе, мясо, рыбу, молочные продукты, сахар, яйца, хлеб, овощи и фрукты.







«В структуре стоимости набора преобладают хлеб, крупы и макаронные изделия – 28,2%, на долю молочных продуктов приходится 21%, мяса и мясопродуктов – 17,4%, плодов и овощей – 13,8%, рыбы – 5,7%, жиров – 5%, чая, соли и специй – 4,2%, сахара и кондитерских изделий – 2,5%, яиц – 2,2%», — сообщают статистики.







В сравнении с ноябрём 2017 года, жители Новосибирской области стали употреблять больше хлеба, круп и макаронных изделий, мяса и мясопродуктов, рыбы, сахара и кондитерских изделий, яиц. А доля молочных продуктов, фруктов и овощей, чая и соли в рационе жителей снизилась.







В конце ноября аналитики опубликовали данные о средних зарплатах жителей Новосибирской области за январь-сентябрь 2018 года — они оказались почти на две тысячи выше, чем в прошлом году.



