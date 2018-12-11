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Новосибирская область заняла 53-е место в рейтинге по отсутствию вредных привычек

Почти все регионы СФО заняли более высокие позиции

При расчётах специалисты использовали данные Росстата и Генпрокуратуры.
При расчётах специалисты использовали данные Росстата и Генпрокуратуры.


Аналитики составили рейтинг регионов по распространённости вредных привычек среди населения. Новосибирская область оказалась во второй половине списка.


«При расчётах учитывались: потребление спиртного и табака, число преступлений, совершённых в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, смертность от отравления алкоголем, а также количество правонарушений, связанных с наркотиками. Более высокий рейтинговый балл региона свидетельствует о меньшей распространённости вредных привычек», — сообщает РИА Новости.


При расчётах специалисты использовали данные Росстата и Генпрокуратуры.


Новосибирская область заняла 53-е место в списке регионов по распространённости вредных привычек. В тройку лидеров рейтинга самых «здоровых» регионов вошли: Чеченская республика, Республика Ингушетия и Республика Дагестан. На последних строчках оказались Ямало-Ненецкий автономный округ и Еврейская автономная область.


Большинство регионов в Сибирском федеральном округе оказались в рейтинге выше Новосибирской области: Омская область — 32 место, Алтайский край — 35 место, Томская область — 41 место, Иркутская область — 47 место, Кемеровская область — 51 место. И только Красноярский край занял позицию ниже — 56 место.


В начале октября аналитики Риа Рейтинг подсчитали, что жители Новосибирской области потеряли интерес к здоровому образу жизни.





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