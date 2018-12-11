Новосибирская область заняла 53-е место в рейтинге по отсутствию вредных привычек
Почти все регионы СФО заняли более высокие позиции
Аналитики составили рейтинг регионов по распространённости вредных привычек среди населения. Новосибирская область оказалась во второй половине списка.
«При расчётах учитывались: потребление спиртного и табака, число преступлений, совершённых в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, смертность от отравления алкоголем, а также количество правонарушений, связанных с наркотиками. Более высокий рейтинговый балл региона свидетельствует о меньшей распространённости вредных привычек», — сообщает РИА Новости.
При расчётах специалисты использовали данные Росстата и Генпрокуратуры.
Новосибирская область заняла 53-е место в списке регионов по распространённости вредных привычек. В тройку лидеров рейтинга самых «здоровых» регионов вошли: Чеченская республика, Республика Ингушетия и Республика Дагестан. На последних строчках оказались Ямало-Ненецкий автономный округ и Еврейская автономная область.
Большинство регионов в Сибирском федеральном округе оказались в рейтинге выше Новосибирской области: Омская область — 32 место, Алтайский край — 35 место, Томская область — 41 место, Иркутская область — 47 место, Кемеровская область — 51 место. И только Красноярский край занял позицию ниже — 56 место.
В начале октября аналитики Риа Рейтинг подсчитали, что жители Новосибирской области потеряли интерес к здоровому образу жизни.
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Александра Трофименко
Фото из архива НГС