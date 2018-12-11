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В Заельцовском районе коттеджный посёлок остался без света

Произошло аварийное отключение электричества

Жители посёлка больше трёх часов сидят без электричества
Жители посёлка больше трёх часов сидят без электричества


Вечером 10 декабря жители коттеджного посёлка в Заельцовском районе остались без электричества


«Во всём посёлке нету света. Выключили в 20:46. Мы звонили в "Электросети". <…> В диспетчерской говорят: "Вы к нам не относитесь". У нас [в посёлке] 146 участков. В 70 домах точно постоянно проживают люди. Больше чем у половины маленькие дети», — сообщил в редакцию Дмитрий, житель одного из домов.


По словам читателя, электричества нет в частных домах на улицах: Андреевская, 2-я Андреевская, 3-я Андреевская, Георгиевская, Петровская, Перспективная, Утренняя


В единой дежурно-диспетчерской службе Новосибирска корреспонденту НГС подтвердили факт отключения. «У них там идёт аварийное отключение до устранения. <…> Причина аварийного отключения пока не ясна», — пояснил диспетчер.


В компании АО «Региональные электрические сети» ответили, что участок к ним не относится. «Мы не обслуживаем данный участок. <…> Там не наша линия. У них там повреждение где-то в линии», — рассказали в диспетчерской.


В воскресенье, 9 декабря, жители целой улицы в Ленинском районе остались без света на 15 часов.

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