В Заельцовском районе коттеджный посёлок остался без света

Жители посёлка больше трёх часов сидят без электричества





Вечером 10 декабря жители коттеджного посёлка в Заельцовском районе остались без электричества







«Во всём посёлке нету света. Выключили в 20:46. Мы звонили в "Электросети". <…> В диспетчерской говорят: "Вы к нам не относитесь". У нас [в посёлке] 146 участков. В 70 домах точно постоянно проживают люди. Больше чем у половины маленькие дети», — сообщил в редакцию Дмитрий, житель одного из домов.





По словам читателя, электричества нет в частных домах на улицах: Андреевская, 2-я Андреевская, 3-я Андреевская, Георгиевская, Петровская, Перспективная, Утренняя





В единой дежурно-диспетчерской службе Новосибирска корреспонденту НГС подтвердили факт отключения. «У них там идёт аварийное отключение до устранения. <…> Причина аварийного отключения пока не ясна», — пояснил диспетчер.





В компании АО «Региональные электрические сети» ответили, что участок к ним не относится. «Мы не обслуживаем данный участок. <…> Там не наша линия. У них там повреждение где-то в линии», — рассказали в диспетчерской.





В воскресенье, 9 декабря, жители целой улицы в Ленинском районе остались без света на 15 часов.