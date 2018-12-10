Чайник за четыре часа: в Новосибирск съехались мастера по лепке

Участники конкурса узнали тематику перед началом соревнования





Сегодня, 10 декабря, в новосибирском «Арт-центре "Красный"» стартовал конкурс-практикум «Чайные истории» в рамках XIV Международного Сибирского фестиваля керамики. Художники по керамике из разных городов соревновались в лепке чайников.





На конкурс приехал 31 человек — это студенты и педагоги высших и средних специальных учебных заведений, художники по керамике из разных городов: Новосибирска, Тайги, Красноярска, Томска, Копейска, Санкт-Петербурга и так далее.





В конкурсе участвуют мастера из разных городов России





По мнению организаторов конкурса, чайник — это «генерал» ещё несуществующего сервиза, одно из самых сложных изделий, на котором проверяется мастерство автора.





«Они работают сегодня с трёх до семи — это на самом деле относительно сжатые сроки для создания полноценного произведения. Работают они над чайником, но тема у всех разная — её узнали непосредственно перед конкурсом в результате жеребьёвки», — рассказала корреспонденту НГС менеджер выставочных проектов «Арт-центра "Красный"» Евгения Сучкова.





Участница Светлана Ласко в процессе работы





Чайник Анны Квасовой





Автор — Елена Сысоева





Жюри определит 12 лауреатов конкурса





Тематика работ была разной — она определялась жеребьёвкой





Керамисты использовали разные инструменты в работе, в том числе зубные щётки





Теперь работам нужно несколько дней, чтобы принять свой окончательный вид





Результаты жюри озвучит через несколько дней, когда работы подсохнут и приобретут законченный вид.





В июне в Новосибирском краеведческом музее показали 500 старинных чашек и чайников.