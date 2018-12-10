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Чайник за четыре часа: в Новосибирск съехались мастера по лепке

Объём чайника — не более 3 литров

Участники конкурса узнали тематику перед началом соревнования
Участники конкурса узнали тематику перед началом соревнования


Сегодня, 10 декабря, в новосибирском «Арт-центре "Красный"» стартовал конкурс-практикум «Чайные истории» в рамках XIV Международного Сибирского фестиваля керамики. Художники по керамике из разных городов соревновались в лепке чайников.


На конкурс приехал 31 человек — это студенты и педагоги высших и средних специальных учебных заведений, художники по керамике из разных городов: Новосибирска, Тайги, Красноярска, Томска, Копейска, Санкт-Петербурга и так далее.


В конкурсе участвуют мастера из разных городов России
В конкурсе участвуют мастера из разных городов России


По мнению организаторов конкурса, чайник — это «генерал» ещё несуществующего сервиза, одно из самых сложных изделий, на котором проверяется мастерство автора.


«Они работают сегодня с трёх до семи — это на самом деле относительно сжатые сроки для создания полноценного произведения. Работают они над чайником, но тема у всех разная — её узнали непосредственно перед конкурсом в результате жеребьёвки», — рассказала корреспонденту НГС менеджер выставочных проектов «Арт-центра "Красный"» Евгения Сучкова.


Участница Светлана Ласко в процессе работы
Участница Светлана Ласко в процессе работы


Чайник Анны Квасовой
Чайник Анны Квасовой


Автор — Елена Сысоева
Автор — Елена Сысоева


Жюри определит 12 лауреатов конкурса
Жюри определит 12 лауреатов конкурса


Тематика работ была разной — она определялась жеребьёвкой 
Тематика работ была разной — она определялась жеребьёвкой 


Керамисты использовали разные инструменты в работе, в том числе зубные щётки 
Керамисты использовали разные инструменты в работе, в том числе зубные щётки 


Теперь работам нужно несколько дней, чтобы принять свой окончательный вид
Теперь работам нужно несколько дней, чтобы принять свой окончательный вид


Результаты жюри озвучит через несколько дней, когда работы подсохнут и приобретут законченный вид.


В июне в Новосибирском краеведческом музее показали 500 старинных чашек и чайников.

Прочтений: 1945

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