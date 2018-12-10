Чайник за четыре часа: в Новосибирск съехались мастера по лепке
Объём чайника — не более 3 литров
Сегодня, 10 декабря, в новосибирском «Арт-центре "Красный"» стартовал конкурс-практикум «Чайные истории» в рамках XIV Международного Сибирского фестиваля керамики. Художники по керамике из разных городов соревновались в лепке чайников.
На конкурс приехал 31 человек — это студенты и педагоги высших и средних специальных учебных заведений, художники по керамике из разных городов: Новосибирска, Тайги, Красноярска, Томска, Копейска, Санкт-Петербурга и так далее.
По мнению организаторов конкурса, чайник — это «генерал» ещё несуществующего сервиза, одно из самых сложных изделий, на котором проверяется мастерство автора.
«Они работают сегодня с трёх до семи — это на самом деле относительно сжатые сроки для создания полноценного произведения. Работают они над чайником, но тема у всех разная — её узнали непосредственно перед конкурсом в результате жеребьёвки», — рассказала корреспонденту НГС менеджер выставочных проектов «Арт-центра "Красный"» Евгения Сучкова.
Результаты жюри озвучит через несколько дней, когда работы подсохнут и приобретут законченный вид.
В июне в Новосибирском краеведческом музее показали 500 старинных чашек и чайников.
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Мария Тищенко
Фото Густаво Зырянова