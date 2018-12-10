Люди в куртках с буквами «ФСБ» скрутили прохожих и отобрали у них оружие

На месте работали как люди в форме, так и в штатском

Людей в куртках с надписью «ФСБ» на спинах заметили неподалёку от спортивного центра «Армада»
Людей в куртках с надписью «ФСБ» на спинах заметили неподалёку от спортивного центра «Армада»


Люди в куртках с надписью «ФСБ» скрутили нескольких человек в посёлке Краснообск под Новосибирском — на снегу рядом с задержанными очевидцы видели оружие.


Фотографию с задержанием опубликовали в группе «Новосибирская служба эвакуации "АСТ-54"» в соцсети «ВКонтакте». 


Как уточнил корреспонденту НГС очевидец происшествия, случай произошёл в Краснообске у здания на улице Восточной, 113. 


«Это было вчера вечером (9 декабря. — Прим. ред.), около 22 часов. Деталей не знаю, так как сотрудники ФСБ не дали информации. Но было много оружия, его было видно», — утверждает очевидец.


По его словам, несколько задержанных лежали на земле. «Сотрудники не подпускали никого [к месту задержания]. Увидел краем глаза, что много людей и в погонах, и без погонов. Непонятно, кто из них кто. Некогда было разглядывать», — рассказал очевидец. Точного числа участников этой операции и задержанных он назвать не смог. 


В пресс-службе УФСБ России по Новосибирской области корреспонденту НГС отказались комментировать произошедшее. «У меня информации на этот счёт нет. Я вам прокомментировать ничего не могу, к сожалению. Нет, [узнать] нереально. Нет, не будет информации», — сказал представитель областного управления ведомства.


Корреспондент НГС направил официальный запрос в пресс-службу с просьбой уточнить, проводились ли сотрудниками ФСБ какие-либо мероприятия в Краснообске 9 декабря.


В августе прошлого года в Новосибирске силовики задержали Мавлонхона Жахонгирова — известного в Омске коммерсанта и криминального авторитета, который незаконно получил российское гражданство.

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