В коридорах Совета Федерации появились картины новосибирца, высмеивающие капитализм

Сегодня вечером в Москве откроется выставка карикатур Григория Ликмана

Карикатуры и акварели Ликмана развесили в коридоре Совета Федерации
Карикатуры и акварели Ликмана развесили в коридоре Совета Федерации


В коридоре Совета Федерации выставили работы новосибирского художника Григория Ликмана. О выставке сообщил её автор и новосибирский коллекционер Григорий Гапонов, которому принадлежат работы Ликмана.


Новосибирский коллекционер Григорий Гапонов привёз в Совет Федерации рисунки новосибирского художника Григория Ликмана
Новосибирский коллекционер Григорий Гапонов привёз в Совет Федерации рисунки новосибирского художника Григория Ликмана


«В коридоре Совета Федерации выставлено 45 работ: 30 [из них] — карикатуры, второй блок — графика и акварели 30-х годов. Это рисунки, посвящённые труду, отдыху, в общем — жизни обычных людей. Сама выставка построена на контрасте: с одной стороны — внешнеполитические кризисы, а с другой — обычная жизнь людей в это время», — рассказал корреспонденту НГС Григорий Гапонов.


Карикатуры Григория Ликмана созданы в 1930-х годах — они высмеивают мировой империализм, капитализм и зарождающийся нацизм 
Карикатуры Григория Ликмана созданы в 1930-х годах — они высмеивают мировой империализм, капитализм и зарождающийся нацизм 


Среди рисунков новосибирского художника Ликмана — карикатуры, высмеивающие политические явления довоенного периода истории. По словам Гапонова, выставка официально откроется сегодня в 16:00 по московскому времени и продлится до 21 декабря.


В феврале 2018 года в Новосибирске выпустили большой альбом карикатур Ликмана, куда вошло около 300 работ художника, выполненных в период 1926–1933 годов. 

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