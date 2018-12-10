В коридорах Совета Федерации появились картины новосибирца, высмеивающие капитализм
Сегодня вечером в Москве откроется выставка карикатур Григория Ликмана
В коридоре Совета Федерации выставили работы новосибирского художника Григория Ликмана. О выставке сообщил её автор и новосибирский коллекционер Григорий Гапонов, которому принадлежат работы Ликмана.
«В коридоре Совета Федерации выставлено 45 работ: 30 [из них] — карикатуры, второй блок — графика и акварели 30-х годов. Это рисунки, посвящённые труду, отдыху, в общем — жизни обычных людей. Сама выставка построена на контрасте: с одной стороны — внешнеполитические кризисы, а с другой — обычная жизнь людей в это время», — рассказал корреспонденту НГС Григорий Гапонов.
Среди рисунков новосибирского художника Ликмана — карикатуры, высмеивающие политические явления довоенного периода истории. По словам Гапонова, выставка официально откроется сегодня в 16:00 по московскому времени и продлится до 21 декабря.
В феврале 2018 года в Новосибирске выпустили большой альбом карикатур Ликмана, куда вошло около 300 работ художника, выполненных в период 1926–1933 годов.
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Илья Калинин
Фото предоставлены Григорием Гапоновым