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«Машеньку вывели из комы»: сибиряк рассказал о состоянии дочери, которую на «зебре» сбил внедорожник

Четырёхлетняя девочка пока остаётся в больнице

4-летняя Маша пострадала в ДТП в посёлке Линёво
4-летняя Маша пострадала в ДТП в посёлке Линёво

Сегодня днём 4-летнюю девочку, которую в минувшую пятницу сбил на пешеходном переходе водитель «Пежо» в посёлке Линёво под Новосибирском, вывели из состояния искусственной комы. . 


«Машеньку врачи вывели из комы, — сообщил корреспонденту НГС отец девочки Владимир Козлов. — Её специально поместили в искусственную кому. Сегодня вывели, она начала плакать и жаловаться на боль, поэтому её опять усыпили, но она уже в сознании». 


Отец ребёнка добавил, что медики диагностировали у девочки сотрясение и ушиб головного мозга. 


ДТП случилось вечером 7 декабря в посёлке Линёво. 48-летний водитель автомобиля «Пежо» сбил на пешеходном переходе четырёхлетнюю девочку, которая переходила дорогу вместе с мамой. После аварии водитель попытался скрыться


Отец девочки рассказал корреспонденту НГС, что дорогу ребёнок переходил вместе с матерью и ещё двумя детьми — сейчас они в шоковом состоянии. Автомобиль ехал с такой высокой скоростью, что они его просто не заметили, говорит Владимир Козлов. 


«Он проехал ещё несколько метров и остановился, подошёл, от него шёл стойкий запах перегара, — рассказал Козлов. — Перед женой долго извинялся, потом сел в машину и уехал. Мне позже в полиции рассказали, что он пытался скрыться». 


Козлов добавил, что после того, как владелец камер на одном из зданий в посёлке Линёво опубликовал видео ДТП, у него попытались купить эту видеозапись, но предприниматель отказался удалять видео. 

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