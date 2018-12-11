Огонь на оба берега: по улицам Новосибирска несут факел

Открытие эстафеты прошло перед вторым корпусом НГТУ





Новосибирск принимает эстафету огня XXIX Зимней универсиады — факелоносцы пробегут вместе с огнём 2,6 километра.





Первая часть эстафеты пройдёт от Новосибирского государственного технического университета до сноуборд-парка «Горский», а следом огонь отправят на правый берег — бегуны пронесут его от Новосибирского государственного архитектурно-строительного университета до ГПНТБ, где огонь передадут следующему городу.





Корреспондент НГС ведёт онлайн-трансляцию эстафеты — сейчас спортсмены готовятся к старту, а зрители собрались возле сцены в НГТУ.





12:30













12:31

Вчера огонь доставили в НГТУ — его спрятали и взяли под охрану. Первым с огнём побежит аспирант НГТУ, победитель Всемирной летней универсиады по легкой атлетике Игорь Максимов. Всего с огнём Универсиады пробегут 11 новосибирцев.







12:32

Ради эстафеты огня в городе перекрыли несколько улиц, однако в мэрии пообещали, что движение остановят на минимальное время — около 30–40 минут для каждого участка эстафеты.







12:33

На левом берегу проезд временно закрыли с 11:00 до 13:00:







— по проспекту Карла Маркса от Космической до площади Лыщинского;







— по Геодезической от Блюхера до Новогодней;







— по Немировича-Данченко от площади Лыщинского до улицы Лыщинского;







— по Блюхера от площади Лыщинского до улицы Котовского.











12:37

Кстати, вместе с перекрытиями на левом берегу на дорогах появилось множество автомобилей ДПС — об этом сообщают очевидцы.









12:38

На правом берегу ожидаются перекрытия с 13:00 до 14:00:





— по Кирова от улицы Восход до Никитина;





— по Добролюбова от улицы III Интернационала до Ленинградской;





— по Гурьевской от Ленинградской до Нижегородской;





— по Бориса Богаткова от Ленинградской до Нижегородской;





— на участке от улицы Кирова до дома по улице Кирова, 27 ст2.









12:41

На Горском пройдёт самый эффектный этап эстафеты — бронзовый призер Олимпийских игр по сноуборду Алёна Заварзина спустит огонь со склона на Горском, а наверх его поднимет многократный победитель всероссийских соревнований по лыжным гонкам Дмитрий Сальников.







12:52

Сейчас началась церемония зажжения факела.





12:55

Факелоносцы отправились к Горскому





12:56

На Горском уже ждут зрители.













13:03

Сейчас факелоносцы на проспекте Маркса недалеко от кинотеатра «Аврора».















13:04

Момент передачи факела на одном из пунктов.





Сейчас факел ещё на проспекте Маркса













13:06









13:11

Факел передали Алёне Заварзиной — она спустилась с ним по горе на сноуборде.





















13:14

Наш фотограф сделал снимки с передачи факела Алёне Заварзиной.



























13:17

Эстафета вскоре продолжится на правом берегу.





13:18

Алёна Заварзина на эстафете огня









13:20

Сейчас огонь в колбе везут на автомобиле до НГАСУ, чтобы передать следующему факелоносцу.





13:22

А пока факел везут на правый берег, можем посмотреть на фото с эстафеты на склоне.





























13:35

Новосибирцы тем временем делятся фотографиями с эстафеты в соцсетях.













13:38

Очень милыми получаются фото с символами Универсиады.













13:39

Кому-то удалось сфотографировать факелоносцев после передачи огня.













13:44

Фото с открытия эстафеты прислала пресс-служба НГТУ.





























13:49

На правом берегу эстафета началась от НГАСУ, а на финише возле ГПНТБ факелоносцев сейчас ждут зрители.

















14:05

Факел достиг финиша на ГПНТБ.

























14:11

Эстафета подошла к своему концу — последний факелоносец зажёг чашу огня Универсиады. Также в завершении мероприятия на сцене выступил мэр Новосибирска Анатолий Локоть.























