Огонь на оба берега: по улицам Новосибирска несут факел
Ради эстафеты перекрыли движение по важнейшим магистралям
Новосибирск принимает эстафету огня XXIX Зимней универсиады — факелоносцы пробегут вместе с огнём 2,6 километра.
Первая часть эстафеты пройдёт от Новосибирского государственного технического университета до сноуборд-парка «Горский», а следом огонь отправят на правый берег — бегуны пронесут его от Новосибирского государственного архитектурно-строительного университета до ГПНТБ, где огонь передадут следующему городу.
Корреспондент НГС ведёт онлайн-трансляцию эстафеты — сейчас спортсмены готовятся к старту, а зрители собрались возле сцены в НГТУ.
Вчера огонь доставили в НГТУ — его спрятали и взяли под охрану. Первым с огнём побежит аспирант НГТУ, победитель Всемирной летней универсиады по легкой атлетике Игорь Максимов. Всего с огнём Универсиады пробегут 11 новосибирцев.
Ради эстафеты огня в городе перекрыли несколько улиц, однако в мэрии пообещали, что движение остановят на минимальное время — около 30–40 минут для каждого участка эстафеты.
На левом берегу проезд временно закрыли с 11:00 до 13:00:
— по проспекту Карла Маркса от Космической до площади Лыщинского;
— по Геодезической от Блюхера до Новогодней;
— по Немировича-Данченко от площади Лыщинского до улицы Лыщинского;
— по Блюхера от площади Лыщинского до улицы Котовского.
Кстати, вместе с перекрытиями на левом берегу на дорогах появилось множество автомобилей ДПС — об этом сообщают очевидцы.
На правом берегу ожидаются перекрытия с 13:00 до 14:00:
— по Кирова от улицы Восход до Никитина;
— по Добролюбова от улицы III Интернационала до Ленинградской;
— по Гурьевской от Ленинградской до Нижегородской;
— по Бориса Богаткова от Ленинградской до Нижегородской;
— на участке от улицы Кирова до дома по улице Кирова, 27 ст2.
На Горском пройдёт самый эффектный этап эстафеты — бронзовый призер Олимпийских игр по сноуборду Алёна Заварзина спустит огонь со склона на Горском, а наверх его поднимет многократный победитель всероссийских соревнований по лыжным гонкам Дмитрий Сальников.
Сейчас началась церемония зажжения факела.
На Горском уже ждут зрители.
Сейчас факелоносцы на проспекте Маркса недалеко от кинотеатра «Аврора».
Момент передачи факела на одном из пунктов.
Факел передали Алёне Заварзиной — она спустилась с ним по горе на сноуборде.
Наш фотограф сделал снимки с передачи факела Алёне Заварзиной.
Эстафета вскоре продолжится на правом берегу.
Сейчас огонь в колбе везут на автомобиле до НГАСУ, чтобы передать следующему факелоносцу.
А пока факел везут на правый берег, можем посмотреть на фото с эстафеты на склоне.
Новосибирцы тем временем делятся фотографиями с эстафеты в соцсетях.
Очень милыми получаются фото с символами Универсиады.
Кому-то удалось сфотографировать факелоносцев после передачи огня.
Фото с открытия эстафеты прислала пресс-служба НГТУ.
На правом берегу эстафета началась от НГАСУ, а на финише возле ГПНТБ факелоносцев сейчас ждут зрители.
Факел достиг финиша на ГПНТБ.
Эстафета подошла к своему концу — последний факелоносец зажёг чашу огня Универсиады. Также в завершении мероприятия на сцене выступил мэр Новосибирска Анатолий Локоть.
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Дарья Януш, Елена Громкова
Фото Дарьи Януш, Густаво Зырянова, НГС, instagram.com
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