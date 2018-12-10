УАЗ решил ставить автоматы на свои джипы

В Новосибирске установка автомата добавляет к цене машины 150 тысяч

«УАЗ Патриот» теперь оснастят автоматической трансмиссией прямо на заводе, но уже сейчас это могут сделать местные дилеры марки





Отечественный автопроизводитель УАЗ сообщил, что будет оснащать свой внедорожник «УАЗ Патриот» автоматической коробкой передач. До этого за всю историю модели она оснащалась только 5-ступенчатой механической коробкой передач.





«Автомат на "Патриоте" в следующем году появится — это факт», — уточняется на официальной страничке УАЗ в Facebook.





Сейчас на «Патриот» устанавливается 5-ступенчатая механическая КП





Между тем в Новосибирске официальный дилер УАЗ «Луна Авто» уже начал ставить автоматы на «Патриот» собственными силами.





«Мы ставим своими силами автоматические коробки передач. Процедура требует определенных навыков, коробки ставятся корейского производства, аналогичные KIA Sorento. На новые автомобили стоимость составляет 150 тысяч рублей при том условии, что мы оставляем механическую коробку у себя. Услуга вполне востребована, свой клиент на данные автомобили с автоматом будет», — рассказал НГС технический директор компании «Луна Авто» Алексей Королихин.





Автомат будут ставить только на версию «Патриота» со старшим двигателем ZMZ-Pro мощностью 150 л.с. Сообщается, что в качестве автоматической КП будет использоваться французский 6-ступенчатый агрегат Punch Powertrain. Для этого придется модернизировать существующую систему охлаждения.





Сейчас «Патриот» на механике в базовой версии с 135-сильным мотором стоит 731 500 рублей. В топовой комплектации с 150-сильным мотором цена на внедорожник составляет 1 049 000 рублей.







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