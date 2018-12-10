Новосибирские больницы заведут роботов — они будут записывать к врачам вместо обычной регистратуры
Разработчик сервиса не с первого раза смог записаться в нужное отделение
Власти задумали перевести больницы Новосибирска на новую регистратуру — вместо операторов будет отвечать и записывать на приём робот, распознающий речь. Пилотное тестирование проходит сейчас в Новосибирской областной больнице.
Проект сервиса «Умный город» представили сегодня разработчики и мэрия Новосибирска — они хотят перевести медицинские учреждения на автоматизированную регистратуру. Сейчас тестирование проекта уже три месяца идёт в областной больнице, а в ближайшем будущем на новую систему должны перейти другие больницы и поликлиники.
«Основная цель программы “Умный город” — это улучшить качество жизни горожан, и этой цели, в общем-то, посвящены все технологии, которые мы внедряем в нашем городе. В частности, технология, которую мы сейчас планируем рассмотреть и продемонстрировать <…> это использование искусственного интеллекта для записи к врачу, фактически автоматизация работы регистратуры. Эти технологии с искусственным интеллектом направлены на то, чтобы наши горожане могли, имели возможность получить услугу, в частности такую важную, как медицинскую, не тратя нервы на то, чтобы куда-то дозвониться или кому-то записаться», — рассказал сегодня начальник департамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии Александр Люлько.
Согласно идее проекта, он должен сэкономить деньги на работе операторов и облегчить жизнь пациентам, которые не могут дозвониться до нужной организации.
Разработчики из новосибирской компании iVOICE Technology продемонстрировали работу сервиса, однако получилось не сразу — участники конференции отметили, что находятся «на начальном пути» и будут улучшать распознавание речи.
Директор муниципальной аптечной сети Владимир Машанов заверил, что для него переход на автоматизированную систему дозвона был эффективным, но в клинике Мешалкина отметили, что столкнулись с существенными проблемами.
«У нас в основном кардиологический, кардиохирургический профиль, и в центре, когда решают записаться на приём, они не отдают себе отчёт, к какому врачу им нужно попасть. И если я займу время аритмолога, а придёт человек, которому надо вообще к кардиологу, то мешанина начнётся — и у нас ещё не получилось её решить.
У нас была проблема <…> с контактными данными, которые люди оставляют.
Пациенты возрастные, и они оставляли данные скорой помощи, своего участкового терапевта, и в итоге у нас робот начинал беспокоить людей, которые вообще ни при чём, пытаясь выяснить, как они себя чувствуют»,
— описал ситуацию начальник отдела медиапланирования и разработки прикладных информационных систем клиники Мешалкина Леонид Топорков.
В октябре новосибирский минздрав также заявил, что скоро будет готов улучшенный call-центр единой регистратуры 124 — с автоматической обработкой речи звонящего пациента. Во время презентации первый заместитель министра здравоохранения РФ Татьяна Яковлева решила сама проверить, как сейчас работает единая регистратура в Новосибирске, но сразу она не дозвонилась.
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Мария Морсина
Фото Елены Поляковой (1), Ольги Бурлаковой (2)
Видео Ольги Бурлаковой