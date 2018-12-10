Новосибирские больницы заведут роботов — они будут записывать к врачам вместо обычной регистратуры

Разработчик сервиса не с первого раза смог записаться в нужное отделение

По мнению начальника департамента промышленности Александра Люлько, этот сервис поможет жителям «не тратить нервы» на дозвон врачам
По мнению начальника департамента промышленности Александра Люлько, этот сервис поможет жителям «не тратить нервы» на дозвон врачам


Власти задумали перевести больницы Новосибирска на новую регистратуру — вместо операторов будет отвечать и записывать на приём робот, распознающий речь. Пилотное тестирование проходит сейчас в Новосибирской областной больнице.


Проект сервиса «Умный город» представили сегодня разработчики и мэрия Новосибирска — они хотят перевести медицинские учреждения на автоматизированную регистратуру. Сейчас тестирование проекта уже три месяца идёт в областной больнице, а в ближайшем будущем на новую систему должны перейти другие больницы и поликлиники.


«Основная цель программы “Умный город” — это улучшить качество жизни горожан, и этой цели, в общем-то, посвящены все технологии, которые мы внедряем в нашем городе. В частности, технология, которую мы сейчас планируем рассмотреть и продемонстрировать <…> это использование искусственного интеллекта для записи к врачу, фактически автоматизация работы регистратуры. Эти технологии с искусственным интеллектом направлены на то, чтобы наши горожане могли, имели возможность получить услугу, в частности такую важную, как медицинскую, не тратя нервы на то, чтобы куда-то дозвониться или кому-то записаться», — рассказал сегодня начальник департамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии Александр Люлько.


Согласно идее проекта, он должен сэкономить деньги на работе операторов и облегчить жизнь пациентам, которые не могут дозвониться до нужной организации.


Разработчики из новосибирской компании iVOICE Technology продемонстрировали работу сервиса, однако получилось не сразу — участники конференции отметили, что находятся «на начальном пути» и будут улучшать распознавание речи.



Директор муниципальной аптечной сети Владимир Машанов заверил, что для него переход на автоматизированную систему дозвона был эффективным, но в клинике Мешалкина отметили, что столкнулись с существенными проблемами.


«У нас в основном кардиологический, кардиохирургический профиль, и в центре, когда решают записаться на приём, они не отдают себе отчёт, к какому врачу им нужно попасть. И если я займу время аритмолога, а придёт человек, которому надо вообще к кардиологу, то мешанина начнётся — и у нас ещё не получилось её решить.


У нас была проблема <…> с контактными данными, которые люди оставляют. 


Пациенты возрастные, и они оставляли данные скорой помощи, своего участкового терапевта, и в итоге у нас робот начинал беспокоить людей, которые вообще ни при чём, пытаясь выяснить, как они себя чувствуют», 


— описал ситуацию начальник отдела медиапланирования и разработки прикладных информационных систем клиники Мешалкина Леонид Топорков.


Плюсом работы станет, по мнению разработчиков, экономия денег на зарплаты операторам, однако далеко не все горожане оценили робота 
Плюсом работы станет, по мнению разработчиков, экономия денег на зарплаты операторам, однако далеко не все горожане оценили робота 


В октябре новосибирский минздрав также заявил, что скоро будет готов улучшенный call-центр единой регистратуры 124 — с автоматической обработкой речи звонящего пациента. Во время презентации первый заместитель министра здравоохранения РФ Татьяна Яковлева решила сама проверить, как сейчас работает единая регистратура в Новосибирске, но сразу она не дозвонилась.

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