Каждый потратил тысяч по пять: новосибирцы раскупили ноутбуки и смартфоны на 8 миллиардов

Смартфонов продали меньше, но они стали дороже, чем в прошлом году

Новосибирцы купили за 11 месяцев 395 тысяч телефонов
Новосибирцы купили за 11 месяцев 395 тысяч телефонов


За 11 месяцев 2018 года жители Новосибирска потратили почти 8 миллиардов на покупку ноутбуков и смартфонов.


К таким выводам пришли специалисты объединенной компании Связной | Евросеть — они проанализировали рынок в Сибири и в частности в Новосибирске.


«За 11 месяцев жители Новосибирска приобрели 395 тысяч смартфонов на сумму 6,4 миллиарда рублей. 


Объем рынка в деньгах вырос на 14,3%, в штуках — снизился на 2,8% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года», — сообщают в компании.


При этом на ноутбуки новосибирцы потратили значительно меньше — 1,4 миллиарда рублей на 39 тысяч ноутбуков. «По сравнению с 2017 годом рост в натуральном выражении составил 5,4%, в денежном — 16,7%», — отмечается в результатах исследования.


По информации Новосибирскстата, на начало 2018 года в Новосибирске насчитывался 1 миллион 612 тысяч 833 человека — таким образом, в среднем каждый житель города потратил на ноутбук или смартфон около 5 тысяч рублей. 


В целом по Сибири продажи смартфонов выросли и по количеству (на 2%), и по стоимости (на 20%) — было продано 3,2 миллиона смартфонов на сумму 45 миллиардов рублей.


Продажи ноутбуков на сибирском рынке по итогам 11 месяцев выросли на 12% в натуральном выражении и на 23% — в денежном. Всего за 11 месяцев 2018 года в Сибири было продано 262 тысячи ноутбуков на сумму 8,3 миллиарда рублей.


«Характерный тренд для рынка смартфонов в 2018 году — рост продаж китайских брендов. К примеру, доля Huawei/Honor в Сибири увеличилась в 3 раза как в деньгах, так и в штуках. 


И вторая тенденция — смещение спроса в пользу более технологичных гаджетов, следствием чего стал рост рынка в деньгах. Что касается ноутбуков, покупатели активнее приобретают более продвинутые модели, желая получить максимум производительности, которой хватит на несколько лет. Кроме того, набирают популярность мощные игровые ноутбуки, представленные в основном в высоком ценовом сегменте», — отмечает директор макрорегиона «Сибирь» объединенной компании Связной | Евросеть Сергей Шляхтич.


Среди моделей, которые недавно появились на рынке, НГС рассказывал про фирменный телефон «Яндекса» и про серию новый «айфонов», на которые в сентябре объявляли предзаказ.

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