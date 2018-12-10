KIA повысила цены на свои хиты — кроссовер Sportage и легковушку Rio

KIA Sportage





Компания KIA повысила цены на все автомобили своего модельного ряда, в том числе и самые продаваемые — седан Rio и кроссовер Sportage.





«Rio [станет дороже] на 15 тысяч рублей, Sportage — на 15 тысяч рублей во всех комплектациях. А в среднем [по модельному ряду] на 20–30 тысяч рублей, такое повышение», — рассказал корреспонденту НГС руководитель отдела продаж компании «Мегапарк» Евгений Калашников (официальный дилер KIA в Новосибирске).





Теперь стартовая цена седана Rio составляет 739 900 рублей — это за механическую коробку передач, кондиционер, передние электростеклоподъёмники, электроусилитель руля, систему курсовой устойчивости и аудиоподготовку. В топовой версии цена модели переваливает за миллион — 1 049 900 рублей. В такой машине есть автомат, электрообогрев лобового стекла, подогрев рулевого колеса, подогрев задних сидений, литые диски, кожаный салон, система бесключевого доступа, запуск двигателя кнопкой, мультимедийная система с навигацией.





Рестайлинговый кроссовер Sportage стоит от 1 344 900 рублей — в базе у него механика, система стабилизации, 6 подушек безопасности, кондиционер, аудиосистема, мультифункциональный руль. В максимальной версии автомобиль стоит 2 259 900 р ублей — это дизельный мотор, автомат, подогрев руля и всех сидений, светодиодная оптика, панорамная крыша, люк, система удержания в полосе, система контроля слепых зон, мультимедиа с навигацией, акустика JBL, адаптивный круиз-контроль.





Повышение в 20–30 тысяч рублей коснулось и остальных моделей KIA: Ceed, Cerato, Mohave, Optima, Picanto, Soul, Stinger, Sorento Prime.





В конце года о росте стоимости автомобилей сообщали и другие автопроизводители, в частности Lexus поднял цены на популярные внедорожники RX и LX.





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