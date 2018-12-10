KIA повысила цены на свои хиты — кроссовер Sportage и легковушку Rio
Седан Rio в топовой версии стоит больше 1 миллиона
Компания KIA повысила цены на все автомобили своего модельного ряда, в том числе и самые продаваемые — седан Rio и кроссовер Sportage.
«Rio [станет дороже] на 15 тысяч рублей, Sportage — на 15 тысяч рублей во всех комплектациях. А в среднем [по модельному ряду] на 20–30 тысяч рублей, такое повышение», — рассказал корреспонденту НГС руководитель отдела продаж компании «Мегапарк» Евгений Калашников (официальный дилер KIA в Новосибирске).
Теперь стартовая цена седана Rio составляет
Рестайлинговый кроссовер Sportage стоит от
Повышение в 20–30 тысяч рублей коснулось и остальных моделей KIA: Ceed, Cerato, Mohave, Optima, Picanto, Soul, Stinger, Sorento Prime.
В конце года о росте стоимости автомобилей сообщали и другие автопроизводители, в частности Lexus поднял цены на популярные внедорожники RX и LX.
Рубрика «Я паркуюсь как чудак»! Присылайте фото с неправильно припаркованными автомобилями на news@ngs.ru — давайте вместе избавим наш город от автохамов.
Читайте также:
Дмитрий Косенко
Фото Александра Ощепкова