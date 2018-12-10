KIA повысила цены на свои хиты — кроссовер Sportage и легковушку Rio

Седан Rio в топовой версии стоит больше 1 миллиона

KIA Sportage
KIA Sportage


Компания KIA повысила цены на все автомобили своего модельного ряда, в том числе и самые продаваемые — седан Rio и кроссовер Sportage.


«Rio [станет дороже] на 15 тысяч рублей, Sportage — на 15 тысяч рублей во всех комплектациях. А в среднем [по модельному ряду] на 20–30 тысяч рублей, такое повышение», — рассказал корреспонденту НГС руководитель отдела продаж компании «Мегапарк» Евгений Калашников (официальный дилер KIA в Новосибирске).


Теперь стартовая цена седана Rio составляет 739 900 рублей — это за механическую коробку передач, кондиционер, передние электростеклоподъёмники, электроусилитель руля, систему курсовой устойчивости и аудиоподготовку. В топовой версии цена модели переваливает за миллион — 1 049 900 рублей. В такой машине есть автомат, электрообогрев лобового стекла, подогрев рулевого колеса, подогрев задних сидений, литые диски, кожаный салон, система бесключевого доступа, запуск двигателя кнопкой, мультимедийная система с навигацией.


Рестайлинговый кроссовер Sportage стоит от 1 344 900 рублей — в базе у него механика, система стабилизации, 6 подушек безопасности, кондиционер, аудиосистема, мультифункциональный руль. В максимальной версии автомобиль стоит 2 259 900 рублей — это дизельный мотор, автомат, подогрев руля и всех сидений, светодиодная оптика, панорамная крыша, люк, система удержания в полосе, система контроля слепых зон, мультимедиа с навигацией, акустика JBL, адаптивный круиз-контроль.


Повышение в 20–30 тысяч рублей коснулось и остальных моделей KIA: Ceed, Cerato, Mohave, Optima, Picanto, Soul, Stinger, Sorento Prime.


В конце года о росте стоимости автомобилей сообщали и другие автопроизводители, в частности Lexus поднял цены на популярные внедорожники RX и LX.


Рубрика «Я паркуюсь как чудак»! Присылайте фото с неправильно припаркованными автомобилями на news@ngs.ru — давайте вместе избавим наш город от автохамов.


Читайте также:

«Я паркуюсь как чудак»: гадкая месть «Тойоте РАВ4».

Прочтений: 452

По теме

Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (1)1
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено