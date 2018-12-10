Новый владелец MediaMarkt открыл на его месте в «Ауре» сразу два магазина

«М.Видео» и «Эльдорадо» впервые стали такими близкими соседями

Владельцы «М.Видео» и «Эльдорадо» решили не выбирать, а открыли на месте MediaMarkt магазины обеих своих сетей
Владельцы «М.Видео» и «Эльдорадо» решили не выбирать, а открыли на месте MediaMarkt магазины обеих своих сетей


На месте немецкого гипермаркета электроники MediaMarkt в новосибирском ТРЦ «Аура» открылись магазины сетей «М.Видео» и «Эльдорадо». Обе эти сети принадлежат одному владельцу — холдингу «Сафмар».


В обоих магазинах представлены все товарные группы — от смартфонов до встраиваемой техники, но «М.Видео» вдвое больше по площади
В обоих магазинах представлены все товарные группы — от смартфонов до встраиваемой техники, но «М.Видео» вдвое больше по площади


Магазины «М.Видео» и «Эльдорадо» начали работать в «Ауре» в минувшие выходные, сообщили корреспонденту НГС в ТРЦ. Они заняли помещение, в котором ранее располагался гипермаркет немецкой сети MediaMarkt, закрытый после того, как весь российский бизнес этого ритейлера был выкуплен многопрофильным холдингом «Сафмар». Ранее этот же холдинг приобрёл сети «М.Видео» и «Эльдорадо».


Даже если покупатель просто перепутает входы, то он может не сразу заметить разницу (слева — «М.Видео», справа — «Эльдорадо»)

По оценке корреспондента НГС, площадь MediaMarkt была поделена между «М.Видео» и «Эльдорадо» примерно в соотношении 1:2. В «М.Видео» на вопрос, чем же отличаются теперь эти магазины, сотрудник сети ответил: «Брендом и подходом к формированию ассортимента».


«В "М.Видео" выбор больше, а "Эльдорадо" представляет самые продаваемые модели. Чтобы человек купил нужную ему вещь не здесь, так там», — пояснил идею размещения сразу двух магазинов в одном месте сотрудник «М.Видео».


Теперь у посетителя «Ауры», который пришел купить телевизор или холодильник, будет выбор 

После закрытия MediaMarkt «Сафмар» стал самым мощным игроком на местном рынке. Практически все магазины бытовой техники и электроники в крупных торговых центрах теперь принадлежат этой группе. 


У «М.Видео» в Новосибирске 8 торговых точек, у «Эльдорадо» — 7. Впрочем, на рынке остаются конкуренты «Сафмара». Прежде всего, это новосибирская сеть «Рембыттехника» с 6 магазинами, сеть RBT (5 магазинов) и «Эликон» (23 торговых точки небольшого формата). 


Бытовой техникой торгует также частично сеть DNS (39 магазинов), однако основная её специализация — цифровая техника. Проект DNS «Фрау Техника», где были уже широко представлены стиральные машины, холодильники и другая бытовая техника, в этом году был свернут, а все существовавшие торговые точки переведены под общий бренд DNS.


Здесь же, в «Ауре», работает ещё один магазин бытовой техники, но его площадь несопоставима с теми точками, которые работают на месте MediaMarkt
Здесь же, в «Ауре», работает ещё один магазин бытовой техники, но его площадь несопоставима с теми точками, которые работают на месте MediaMarkt


По соседству с «М.Видео» и «Эльдорадо» в «Ауре» работает ещё один совсем небольшой магазин бытовой техники бренда Leran, который открылся этой осенью. 


MediaMarkt в «Ауре» прекратил работу 31 августа, после как устроил большую распродажу — в течение месяца тут постепенно снижали цены на все товарные остатки. 

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