Маловато будет: СГК собралась судиться с чиновниками после повышения тарифов

В новом году потребители будут платить за тепло примерно на 50 рублей больше, чем сейчас





Представители СГК остались недовольны новыми тарифами на отопление, которые повысили сегодня, — компания планирует подать в суд на департамент по тарифам.





Об этом рассказала Екатерина Косогова, директор по тарифообразованию СГК, сразу после принятия новых тарифов на тепло. С 1 января они вырастут на 1,7% — до 1290,8 рубля за гигакалорию, а с 1 июля — на 3,2 % по отношению к январю — до 1331,35 рубля за гигакалорию.





«С 1 января 2019 года у нас меняется ставка НДС. Ровно на 1,7% изменяется тариф с 1 января для населения.





Этих денег мы как генерирующая компания не увидим — они сразу же уходят в бюджет в качестве налога на добавленную стоимость,





поэтому повышение, которое будет январское, оно связано исключительно с изменением налогового законодательства. А то повышение, которое к январю уже будет на 3,2%, — это повышение по идее должно покрыть все наши издержки. Хотя инфляция 4,6% на 2019 год заявлена Министерством экономического развития, но нам предложено жить с тем, что есть», — объяснила Екатерина Косогова.





По её словам, не исключено, что компания после расчётов будет оспаривать решение департамента по тарифам. Главная причина — денег, которые департамент выделил СГК на ремонт теплосетей, слишком мало.





«Мы, конечно, ожидали, что по ремонту будут приняты наши цифры. На сегодня разбег с цифрами департамента — это миллиард рублей. Из них мы планировали только на сети в Новосибирске потратить 720 миллионов рублей, а нам дали 420 миллионов. Согласиться с тем, что в Новосибирске хватит 420 миллионов рублей на ремонты, мы, честно говоря, не можем. <...> Если на 5 лет нам дали столько на ремонт, то мы понимаем, что вы здесь не выживете в таких условиях. С этим всё равно как-то бороться надо, менять политику в отношении содержания сетей. В нашем понимании этого достаточно мало, чтобы мы могли гарантировать надёжность. А мы понимаем, что надёжность — это самое главное в настоящее время», — добавила представитель СГК.





В СГК уже заявляли, что на восстановление городских теплосетей понадобится больше 40 миллиардов рублей.