В НГТУ привезли огонь для эстафеты — его спрятали и взяли под охрану
Завтра в Новосибирске пройдёт эстафета огня Универсиады
Днём 10 декабря в Новосибирский государственный технический университет привезли огонь Универсиады, который завтра пронесут по улицам города.
В НГТУ огонь принимали олимпийская чемпионка Ирина Минх, министр спорта Новосибирской области Сергей Ахапов и ректор университета Анатолий Батаев.
«Сейчас огонь хранится у нас, в специальном помещении под охраной. Разглашать, где именно, мы не имеем права. Из Новосибирска огонь Зимней универсиады – 2019 доставят в Томск, где 15 декабря пройдет следующий этап эстафеты», — сообщил корреспонденту НГС пресс-секретарь НГТУ Юрий Лобанов.
Во вторник, 11 декабря, Новосибирск примет эстафету огня XXIX Зимней универсиады: ради бегунов с факелами в городе перекроют несколько улиц.
Завершится эстафета 1 марта 2019 года в Красноярске, где и пройдут соревнования. Ранее оргкомитет эстафеты огня опубликовал список победителей конкурса факелоносцев.
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Александр Сильченко
Фото предоставлено Юрием Лобановым