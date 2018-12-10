В НГТУ привезли огонь для эстафеты — его спрятали и взяли под охрану

Огонь Универсиады доставили в НГТУ около 13:00





Днём 10 декабря в Новосибирский государственный технический университет привезли огонь Универсиады, который завтра пронесут по улицам города.





В НГТУ огонь принимали олимпийская чемпионка Ирина Минх, министр спорта Новосибирской области Сергей Ахапов и ректор университета Анатолий Батаев.





«Сейчас огонь хранится у нас, в специальном помещении под охраной. Разглашать, где именно, мы не имеем права. Из Новосибирска огонь Зимней универсиады – 2019 доставят в Томск, где 15 декабря пройдет следующий этап эстафеты», — сообщил корреспонденту НГС пресс-секретарь НГТУ Юрий Лобанов.







Во вторник, 11 декабря, Новосибирск примет эстафету огня XXIX Зимней универсиады: ради бегунов с факелами в городе перекроют несколько улиц.





Завершится эстафета 1 марта 2019 года в Красноярске, где и пройдут соревнования. Ранее оргкомитет эстафеты огня опубликовал список победителей конкурса факелоносцев.