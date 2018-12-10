На месте снесённого здания в тихом центре начали строить три дома с именем забытой улицы

В комплексе будет 3 секции разной этажности





Группа «СибирьИнвест» опубликовала информацию о новом жилом комплексе, который строится на улице Коммунистической в тихом центре Новосибирска, — он получил название «Гудимов».







Проект разработали в «Проектной артели 2ПБ». В комплексе будет 3 секции высотой 9, 11 и 16 этажей. Согласно проектной декларации, в комплексе будет 114 квартир, по 2–5 на площадке, и 104 нежилых помещения, из которых 75 — подземные парковки. На подземном уровне также будут кладовые, а на первых этажах запланированы офисы и магазины.







Площадь квартир варьируется от 47,2 в 2-комнатных студиях до 124,2 кв. м в двухуровневой 5-комнатной квартире с двойным светом. Самые маленькие квартиры, по информации сайта застройщика, уже проданы, стоимость оставшихся стартует от 6,24 миллиона рублей за 55,6 кв. м на 2-м этаже с окнами на проезд Ващука и железную дорогу.







Самая большая и дорогая квартира стоит 18,45 миллиона рублей: в ней три комнаты на первом и две на втором уровне, три санузла и две лоджии, а высота потолка в кухне-гостиной составляет 5,85 м.







Комплекс пообещали не огораживать забором со стороны улицы — вместо него арку-вход во двор и подъезды остеклят





Как рассказали в компании-застройщике, дома будут подчёркивать сложившийся стиль тихого центра, а в фасадах будут использованы клинкерный кирпич и натуральный камень. Среди особенностей комплекса также будут минимальное ограждение периметра и остеклённая арка, через которую жители смогут пройти с улицы во двор и в подъезды.







Новый комплекс получил название «Гудимов» — улица Коммунистическая, на которой его строят, раньше называлась Гудимовской. Она носила имя генерал-лейтенанта, управляющего Кабинетом Его Императорского Величества (на чьих землях построен Новосибирск) Павла Гудим-Левковича.







Строительство началось месяц назад: для него демонтировали административное здание, которое было построено группой «СибирьИнвест» меньше года назад.







Новый дом станет единственной жилой стройкой в тихом центре: ближайший проект — клубный дом на улице Чаплыгина, 115. В конце прошлого года в паре кварталов от проекта на Коммунистической сдали другой комплекс бизнес-класса — ЖК Montblanc Residence.

