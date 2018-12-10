Оторвавшиеся рога троллейбуса пробили заднее окно «Хонды» на Бориса Богаткова

Линия на улице оказалась обесточена — троллейбусы тут встали

Токоприёмники троллейбуса упали на ехавший позади автомобиль
Токоприёмники троллейбуса упали на ехавший позади автомобиль


Сегодня днём в Дзержинском районе Новосибирска у троллейбуса оторвались токоприёмники — они упали на ехавшую рядом «Хонду Цивик» и разбили заднее стекло.


Авария случилась между остановками «Золотая Нива» и «Кафе "Лада"».


Фото с места аварии в редакцию прислала читательница НГС Инна Ильиных. Она уточнила, что авария произошла примерно в 14:00. 


«Троллейбус № 7 потерял рога. <...> во время движения произошла потеря электропитания, и штанговые токоприёмники полетели вниз. Тяжёлые детали <...> упали на следовавший позади троллейбуса автомобиль. В результате заднее стекло легковушки разбито», — рассказала Инна Ильиных.


Сейчас, по словам читательницы, перед «Золотой Нивой» начала собираться пробка, а все троллейбусы прекратили движение из-за отсутствия тока.


По данным сайта ЦУГАЭТ, по которому можно отслеживать движение общественного транспорта, на участке от остановки «Молодёжная» до остановки «Автопарк» стоит 5 троллейбусов № 7 и 3 троллейбуса № 10.


Как сообщили корреспонденту НГС диспетчер филиала № 1 «Дзержинский троллейбусный» «Горэлектротранспорта», об отсутствии электричества на линии не сообщалось. «У нас пока нет такой информации», — коротко сообщил диспетчер.


На подъездах к остановке «Золотая Нива» начали образовываться заторы
На подъездах к остановке «Золотая Нива» начали образовываться заторы


По информации сервиса Яндекс.Пробки на 14:28, на подъездах к остановке «Золотая Нива» начали образовываться заторы. Скорость автомобилей в пробке не превышает 7 км/ч.


Схожая авария произошла почти месяц назад — тогда на перекрёстке улиц Кирова и Восход в Октябрьском районе Новосибирска случился обрыв контактной линии троллейбусов, из-за чего было парализовано движение троллейбусов по нескольким маршрутам.

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