Оторвавшиеся рога троллейбуса пробили заднее окно «Хонды» на Бориса Богаткова
Линия на улице оказалась обесточена — троллейбусы тут встали
Сегодня днём в Дзержинском районе Новосибирска у троллейбуса оторвались токоприёмники — они упали на ехавшую рядом «Хонду Цивик» и разбили заднее стекло.
Авария случилась между остановками «Золотая Нива» и «Кафе "Лада"».
Фото с места аварии в редакцию прислала читательница НГС Инна Ильиных. Она уточнила, что авария произошла примерно в 14:00.
«Троллейбус
Сейчас, по словам читательницы, перед «Золотой Нивой» начала собираться пробка, а все троллейбусы прекратили движение из-за отсутствия тока.
По данным сайта ЦУГАЭТ, по которому можно отслеживать движение общественного транспорта, на участке от остановки «Молодёжная» до остановки «Автопарк» стоит 5 троллейбусов
Как сообщили корреспонденту НГС диспетчер филиала
По информации сервиса Яндекс.Пробки на 14:28, на подъездах к остановке «Золотая Нива» начали образовываться заторы. Скорость автомобилей в пробке не превышает 7 км/ч.
Схожая авария произошла почти месяц назад — тогда на перекрёстке улиц Кирова и Восход в Октябрьском районе Новосибирска случился обрыв контактной линии троллейбусов, из-за чего было парализовано движение троллейбусов по нескольким маршрутам.
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Дмитрий Здорников, Александр Сильченко
Фото Инны Ильиных (1), yandex.ru/maps (2)