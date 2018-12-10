Сибирячка в коротких шортах станцевала в спецвыпуске «Танцев на ТНТ»

Хореограф Елена Яткина исполнила танец в стиле вог

Елена Яткина (на фото справа) выступила вместе с участницей шоу Юви
Елена Яткина (на фото справа) выступила вместе с участницей шоу Юви


Новосибирский хореограф Елена Яткина поставила номер для Юви — участницы шоу «Танцы на ТНТ» и выступила вместе с ней.


Танец вошёл в выпуск передачи, который показали на прошедших выходных. Елена Яткина — приглашённый хореограф на шоу на протяжении нескольких сезонов. В этот раз она впервые вышла на сцену вместе с танцовщицей, для которой поставила танец в стиле вог.


«Это был эфир специальный — с приглашёнными хореографами и бывшими участниками», — рассказала корреспонденту НГС Елена Яткина.


По итогам работы с танцовщицей Юви Елена Яткина высоко оценила её подготовку.


«Очень крутая танцовщица, очень профессиональная, очень было круто с ней работать. Она, наверное, одна из немногих, с кем бы я хотела в этом сезоне станцевать», — отметила Яткина.


Также Елена Яткина рассказала, как ставился номер. «Во-первых, у нас запрос был, чтобы поставить стиль вог конкретно на неё. Во-вторых, всё зависело от трека — что диктует музыка, то я и ставлю: как чувствую, как вижу, как понимаю, но, естественно, учитывая её возможности», — объяснила хореограф.



Елена Яткина — основательница новосибирской танцевальной школы Fraules Dance Centre. Вместе со своей командой Елена снимает видео с танцами, которые собирают многотысячные просмотры.


Например, в начале этого года НГС рассказывал о ролике, на котором девушки танцуют тверк в блестящих боди на песню Beyonce

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