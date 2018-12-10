Двух подростков отправили в колонию за нападение на семью с битой и топором

Один из них пояснил, что совершил поступок из-за любви

Отбывать наказание налётчикам предстоит в колонии общего режима





Сегодня, 10 декабря, Ленинский районный суд Новосибирска вынес приговор 18-летним Юлии Левиной и Кириллу Петухову, которые напали на семью подруги с ножом, топором и битой.







«Суд приговорил Петухова к 8 годам, а Левину к 5 годам 6 месяцам лишения свободы. Наказание постановлено отбывать в исправительной колонии общего режима», — рассказали в прокуратуре Новосибирской области. Приговор в законную силу не вступил.







В ведомстве напомнили, что подсудимые договорились напасть на семью своей подельницы — 13-летней девочки. По версии обвинения, сообщники собирались убить троих: мать, бабушку и 11-летнего брата девочки, а потом забрать из квартиры деньги, кредитку и украшения.







Как сообщали ранее в Следственном управлении СК России по Новосибирской области, 31 октября 2016 года около 13:00 девушка и парень, которым тогда было по 16 лет, ворвались в квартиру дома на улице Забалуева. На пороге налётчиков встретила 80-летняя старушка, которую молодой человек избил битой. В это время его подруга порезала ножом 11-летнего внука женщины и заперла его в комнате. Когда домой вернулась 41-летняя хозяйка квартиры, налетчик встретил её у входа и стал рубить топором. На крик выбежали соседи.







«Петухов с места преступления скрылся. Левина закрылась в квартире потерпевших, собрала вещи Петухова, <…> биту и, пытаясь скрыться с места совершения преступления, приставила к горлу мальчика нож. Удерживая потерпевшего, вышла из квартиры, требуя от присутствующих на лестничной площадке лиц её отпустить», — напомнили в облпрокуратуре.





Задержать девушку помог сосед.











Пострадавшие во время налёта попали в больницу, сообщали ранее в Следственном комитете. Ещё одного участника нападения вскоре поймали полицейские,





«После задержания Петухов пояснил, что испытывал чувства к 13-летней подельнице и намеревался убежать с ней за пределы Новосибирской области, а чтобы её не преследовали родственники и не искали её, решил их убить», — рассказали в прокуратуре Новосибирской области.





По её данным, суд признал 18-летних налётчиков виновными в разбое. Кирилл Петухов также признан виновным в покушении на убийство, а Юлия Левина — в пособничестве в покушении на убийство.

