Перекрёсток в центре Новосибирска заволокло густым паром

Столб пара поднимался на высоту шестого этажа





Днём 10 декабря у театра «Красный факел» на улице Революции в Железнодорожном районе Новосибирска случилась коммунальная авария — столб пара достигал высоты шестого этажа.





По наблюдениям корреспондента НГС, авария случилась около 13:30.





«Сейчас в этом месте готовятся к отключению по улице Урицкого. Завтра будет отключен трубопровод диаметром 300 мм, 7 домов завтра будут отключены от отопления и горячей воды с 6:30 до 22:00. Сегодня работы уже начаты: продуваются воздушные каналы и камеры, открыт люк, установлен вентилятор. Именно поэтому стоит такой столб пара», — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе «Сибирской генерирующей компании».





Густой пар забил из-под земли около 13:30



