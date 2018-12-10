Перекрёсток в центре Новосибирска заволокло густым паром

Столб пара поднялся из-под земли на улице Революции

Столб пара поднимался на высоту шестого этажа
Столб пара поднимался на высоту шестого этажа


Днём 10 декабря у театра «Красный факел» на улице Революции в Железнодорожном районе Новосибирска случилась коммунальная авария — столб пара достигал высоты шестого этажа.


По наблюдениям корреспондента НГС, авария случилась около 13:30.


«Сейчас в этом месте готовятся к отключению по улице Урицкого. Завтра будет отключен трубопровод диаметром 300 мм, 7 домов завтра будут отключены от отопления и горячей воды с 6:30 до 22:00. Сегодня работы уже начаты: продуваются воздушные каналы и камеры, открыт люк, установлен вентилятор. Именно поэтому стоит такой столб пара», — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе «Сибирской генерирующей компании». 


Густой пар забил из-под земли около 13:30
Густой пар забил из-под земли около 13:30


В середине ноября у дома № 40 на улице Котовского в Ленинском районе Новосибирска из-под земли забил гейзер. В результате этой аварии отключенными от горячей воды и отопления оказались 62 здания.

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