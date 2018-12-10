Даже зеркала ломают: встречные автобусы не могут разъехаться из-за снега на обочинах

Дорога на улице Коминтерна перестала быть двухполосной

Машины не могут разъехаться из-за лежащего на дороге снега





Проезжая часть улицы Коминтерна в Дзержинском районе Новосибирска стала сильно уже из-за занесённых снегом обочин — машины, в том числе общественный транспорт, попадают здесь в аварии.





«Там навалы снега, машины в два ряда между собой разъехаться не могут, — рассказал корреспонденту НГС новосибирский перевозчик Анатолий Кожанов, чьи маршруты ездят улице Коминтерна. — Там и автобусная конечная, транспорт бьётся зеркалами».







По его словам, из-за узкой дороги машины ломают зеркала и часто случаются мелкие ДТП с участием общественного транспорта. Здесь находится остановка «Коминтерна» — конечная маршрутки № 72 и автобуса № 38.





Корреспондент НГС отправила запрос в мэрию Новосибирска с просьбой прокомментировать, когда планируется уборка снега на улице Коминтерна.





Из-за трудного проезда машины ломают зеркала





Недавно за неубранный снег, сосульки и скользкие тротуары власти оштрафовали 19 организаций. Начиная с первых снегопадов в декабре чиновники нашли почти восемь сотен нарушений в разных районах города.







НГС сделал подборку обещаний чиновников очистить город от снега за последние 14 лет.