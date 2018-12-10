В Новосибирск идёт потепление с туманами и дымкой
Сейчас город находится в зоне сибирского антициклона
Синоптики рассказали, какая погода ждёт новосибирцев в начале рабочей недели: в город придут туманы и дымка.
«Сейчас мы удерживаемся в полосе высокого атмосферного давления, которая связана с сибирским антициклоном, центр которого располагается во Внутренней Монголии и верховьях Енисея. Поэтому погода, скорее всего, в ближайшие двое суток будет без осадков. С туманами, дымками в утренние часы. Гололедица на дорогах», — рассказал корреспонденту НГС пресс-секретарь Новосибирского гидрометцентра Ренад Ягудин.
По его словам, сейчас температурный фон в Новосибирске находится ниже климатической нормы.
«От –16 градусов до –22 градусов и местами до –28 градусов мороза ночью. Днём от
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Александр Сильченко
Фото Александра Ощепкова