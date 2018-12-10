В Новосибирск идёт потепление с туманами и дымкой

Через два дня синоптики прогнозируют небольшое потепление





Синоптики рассказали, какая погода ждёт новосибирцев в начале рабочей недели: в город придут туманы и дымка.





«Сейчас мы удерживаемся в полосе высокого атмосферного давления, которая связана с сибирским антициклоном, центр которого располагается во Внутренней Монголии и верховьях Енисея. Поэтому погода, скорее всего, в ближайшие двое суток будет без осадков. С туманами, дымками в утренние часы. Гололедица на дорогах», — рассказал корреспонденту НГС пресс-секретарь Новосибирского гидрометцентра Ренад Ягудин.





По его словам, сейчас температурный фон в Новосибирске находится ниже климатической нормы.





«От –16 градусов до –22 градусов и местами до –28 градусов мороза ночью. Днём от –5…–11 и местами до 17 градусов мороза. Ветер будет слабый, 2–7 м/с. 13-го числа мы предполагаем, что процесс начнёт меняться. С северо-запада будут перемещаться циклонические системы, атмосферные фронты, поэтому область увеличится. Несколько посвежеет ветер. Температура за счёт [этого] может повыситься до –13…–18 градусов и местами — до –24 градусов. Дневные температуры в пределах –7…–12 градусов», — добавил Ренад Ягудин.





Недавно НГС рассказывал также о прогнозе на весь декабрь. А следить за актуальным прогнозом погоды можно на сервисе НГС.Погода.

