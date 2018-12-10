Ёлки в Первомайском сквере покрасили в розовый цвет

Розовые ели начнут сильно вонять, если окажутся в тёплом месте

Специалисты обработали хвойные деревья
Специалисты обработали хвойные деревья


Сегодня, 10 декабря, в Первомайском сквере Новосибирска ёлки и сосны покрасили в розовый цвет — раствор яркого цвета должен спасти деревья от вандалов накануне Нового года.


Раствор на деревья распылили сотрудники «Горзеленхоза».


«Его состав сертифицирован и абсолютно безвреден для людей, животных и окружающей среды. Через два месяца следы от него полностью исчезают. Но в тёплом помещении вещество начинает издавать резкий неприятный запах, который практически невозможно вывести в течение нескольких недель», — сообщает пресс-центр мэрии Новосибирска.


Этим раствором специалисты намерены обработать деревья и в других парках и скверах города.


Если такую ёлку срубить и принести в квартиру, она начнёт издавать неприятный запах
Если такую ёлку срубить и принести в квартиру, она начнёт издавать неприятный запах


Через два месяца краска исчезнет сама 
Через два месяца краска исчезнет сама 


Хвойные деревья в Новосибирске красят антивандальным раствором каждый год перед Новым годом — в прошлом году НГС публиковал снимки розовых ёлок из сквера возле театра «Глобус».

Прочтений: 1740

По теме

Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (9)9
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено