Ёлки в Первомайском сквере покрасили в розовый цвет

Специалисты обработали хвойные деревья





Сегодня, 10 декабря, в Первомайском сквере Новосибирска ёлки и сосны покрасили в розовый цвет — раствор яркого цвета должен спасти деревья от вандалов накануне Нового года.





Раствор на деревья распылили сотрудники «Горзеленхоза».





«Его состав сертифицирован и абсолютно безвреден для людей, животных и окружающей среды. Через два месяца следы от него полностью исчезают. Но в тёплом помещении вещество начинает издавать резкий неприятный запах, который практически невозможно вывести в течение нескольких недель», — сообщает пресс-центр мэрии Новосибирска.





Этим раствором специалисты намерены обработать деревья и в других парках и скверах города.





Если такую ёлку срубить и принести в квартиру, она начнёт издавать неприятный запах





Через два месяца краска исчезнет сама





Хвойные деревья в Новосибирске красят антивандальным раствором каждый год перед Новым годом — в прошлом году НГС публиковал снимки розовых ёлок из сквера возле театра «Глобус».