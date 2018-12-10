Ёлки в Первомайском сквере покрасили в розовый цвет
Розовые ели начнут сильно вонять, если окажутся в тёплом месте
Сегодня, 10 декабря, в Первомайском сквере Новосибирска ёлки и сосны покрасили в розовый цвет — раствор яркого цвета должен спасти деревья от вандалов накануне Нового года.
Раствор на деревья распылили сотрудники «Горзеленхоза».
«Его состав сертифицирован и абсолютно безвреден для людей, животных и окружающей среды. Через два месяца следы от него полностью исчезают. Но в тёплом помещении вещество начинает издавать резкий неприятный запах, который практически невозможно вывести в течение нескольких недель», — сообщает пресс-центр мэрии Новосибирска.
Этим раствором специалисты намерены обработать деревья и в других парках и скверах города.
Хвойные деревья в Новосибирске красят антивандальным раствором каждый год перед Новым годом — в прошлом году НГС публиковал снимки розовых ёлок из сквера возле театра «Глобус».
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Елена Громкова
Фото Александра Ощепкова