Ростик уехал: новосибирского белого медведя увезли за границу
Пропажу зверя из зоопарка заметили ещё на прошлой неделе
В Новосибирском зоопарке имени Ростислава Шило рассказали, куда увезли белого медведя Ростика — 3-летнего детёныша Кая и Герды.
«Новым местом жительства Ростика стал зоологический центр города Циндао. Он хорошо перенес дорогу и сейчас осваивается на новом месте», — сообщили в зоопарке.
По словам работников зоопарка, во время переезда в Китай белый медведь был под присмотром биологов и ветеринарных врачей.
«Площадь вольера, в котором будет жить Ростик, —
В зоопарке добавили, что им тоже было грустно расставаться с белым медведем, но оставить его в Новосибирске возможности не было.
«С родителями такие взрослые медведи жить не могут, а жить одному тоже не дело. Ему пора подбирать пару», — пояснили в Новосибирском зоопарке.
На прошлой неделе Ростику исполнилось три года — накануне его дня рождения посетители зоопарка заметили, что белый медведь исчез из вольера.
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Ольга Хмелевская
Фото Анны Новиковой