Ростик уехал: новосибирского белого медведя увезли за границу

Пропажу зверя из зоопарка заметили ещё на прошлой неделе

Ростика увезли в Китай накануне его 3-летия — на фото белый медведь в марте 2018 года
Ростика увезли в Китай накануне его 3-летия — на фото белый медведь в марте 2018 года


В Новосибирском зоопарке имени Ростислава Шило рассказали, куда увезли белого медведя Ростика — 3-летнего детёныша Кая и Герды.


«Новым местом жительства Ростика стал зоологический центр города Циндао. Он хорошо перенес дорогу и сейчас осваивается на новом месте», — сообщили в зоопарке.


По словам работников зоопарка, во время переезда в Китай белый медведь был под присмотром биологов и ветеринарных врачей.


«Площадь вольера, в котором будет жить Ростик, — 16 000 квадратных метров с естественным озером. Сотрудники Новосибирского зоопарка вместе с кураторами программы по сохранению белых медведей выезжали в Китай, на месте смотрели, в какие условия переезжает Ростик. Мы со всей ответственностью можем заявить, что в зоологическом центре Циндао для него создали прекрасные условия. Новое место жительства Ростика значительно лучше его маленького вольера в Новосибирском зоопарке», — рассказали в зоопарке имени Ростислава Шило.


В зоопарке добавили, что им тоже было грустно расставаться с белым медведем, но оставить его в Новосибирске возможности не было.


«С родителями такие взрослые медведи жить не могут, а жить одному тоже не дело. Ему пора подбирать пару», — пояснили в Новосибирском зоопарке.


На прошлой неделе Ростику исполнилось три года — накануне его дня рождения посетители зоопарка заметили, что белый медведь исчез из вольера.

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