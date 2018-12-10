И тут подорожало: власти приняли новые тарифы на отопление

Тарифы на отопление повышают из-за повышения НДС





В Новосибирской области приняли новые тарифы на отопление — тепло подорожает дважды в новом году.





Новые цены приняли сегодня, 10 декабря, в областном департаменте по тарифам. Их начинали обсуждать на прошлой неделе, но СГК попросила время, чтобы пересчитать все цифры.





Предполагается, что тарифы на тепло поднимут поэтапно.









Как пояснил глава департамента по тарифам Гарей Асмодьяров, в первом полугодии 2019 года тарифы на отопление вырастут на 1,7% — до 1290,8 рубля за гигакалорию, а во втором полугодии — на 3,2 % по отношению к январю — до 1331,35 рубля за гигакалорию.







Первые квитанции с новыми суммами жители Новосибирска получат в феврале следующего года.





Повышение тарифов ЖКХ утвердил премьер-министр Дмитрий Медведев после того, как повысили НДС. О поэтапной индексации тарифов правительство попросили ресурсоснабжающие организации. Помимо отопления дважды в следующем году в Новосибирске подорожают холодная вода и водоотведение.