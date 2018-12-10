В одном кадре — 4 миллиарда километров: новосибирец снял в небе редкое сближение Марса и Нептуна

Для этого он использовал телескоп всего за 8 тысяч рублей

Сближение Марса и Нептуна можно было увидеть вечером 7 декабря





Новосибирец Денис Франчак сфотографировал редкое астрономическое явление — сближение Марса и Нептуна, которое можно было наблюдать на вечернем небе 7 декабря.





Фотограф рассказал корреспонденту НГС, что снимал планеты с балкона на Северо-Чемском жилмассиве в 19:30.





«Небо ясное было. В принципе, городская засветка на планетные наблюдения не сильно влияет», — отметил Франчак.







Он рассказал, что для съёмки использовал зеркальный телескоп системы Ньютона Sky-Watcher BKP150750 на экваториальной монтировке МТ-1 (НПЗ) и камеру Nikon d5100.





Он отметил, что у него простой телескоп для наблюдений. «Сколько стоит, не подскажу, брал на вторичке тысяч за 8», — отметил Денис.







Во время сближения планет фотограф сделал несколько кадров, а затем сложил их в программе PIPP и RegiStax 6 — это было необходимо для уменьшения шумов и улучшения качества изображения.





По его словам, астросъёмкой он увлекается около 2 лет





О сближении Нептуна и Марса корреспонденту НГС на прошлой неделе рассказывал замдиректора новосибирского планетария по научно-методической работе Илья Орлов. Он пояснял, что максимальная высота над горизонтом — около 27 градусов — была намечена на 19:30 местного времени. «На самом деле Марс и Нептун разделены колоссальным расстоянием — более 4 миллиардов километров, и они сближаются только с точки зрения земного наблюдателя», — объяснял Илья Орлов.