Экономист из Камеруна попал в полицию за мошенничество на 5 тысяч долларов

Гость из Африки попытался обмануть новосибирского бизнесмена

Гражданин Камеруна приехал в Россию заниматься бизнесом и попал под уголовное дело
Гражданин Камеруна приехал в Россию заниматься бизнесом и попал под уголовное дело


Полицейские задержали в Новосибирске 40-летнего гражданина Камеруна, подозреваемого в мошенничестве на 5 тысяч долларов США.


По версии следствия, гость из Республики Камерун познакомился в Новосибирске с владельцем кафе, вошёл к нему в доверие и пообещал помочь выгодно купить «Мазду 6», рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.


«На парковке одного из торговых центров камерунец взял у новосибирского предпринимателя 5 тысяч долларов США якобы для покупки автомобиля, после чего скрылся с этими деньгами. Обманутый новосибирец обратился с заявлением в полицию», — описали ситуацию в ведомстве, добавив, что происшествие случилось на прошлой неделе.


В пресс-службе уточнили, что полицейские задержали подозреваемого на съёмной квартире. Во время обыска у него нашли деньги в рублях и валюте на общую сумму 35 тысяч рублей.


«Задержанный рассказал, что в Россию приехал заниматься бизнесом. Какое-то время жил в Москве, затем прибыл в Новосибирск, где, по его мнению, имеются большие возможности для коммерческой деятельности», — пояснили в МВД.


В полиции добавили, что гражданин Камеруна получил на родине экономическое образование, он хорошо говорит по-русски. Полицейские возбудили в отношении иностранца уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере) и устроили ему очную ставку с обманутым бизнесменом.



В прошлом году таможенники задержали в аэропорту Толмачёво 39-летнего гражданина КНР, который пытался вывезти в Шанхай фальшивые молдавские купюры и листы с неразрезанными украинскими деньгами.

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