На дне новосибирского бассейна поставили ёлку

Дайверы ставят ёлку на дне бассейна уже несколько лет





На дне новосибирского бассейна «Спартак» установили искусственную ёлку — так аквалангисты, которые занимаются в бассейне, традиционно отмечают свой Новый год.







Ёлку установили в первых числах декабря. Её наряжают до погружения, а потом опускают на дно бассейна. Там она будет стоять до старого Нового года, рассказали корреспонденту НГС в бассейне «Спартак».





«Она у нас каждый год. Дед Мороз, Снегурочка и другие персонажи — в аквалангах. Шампанское спускают, но, конечно, его там не открывают», — добавили в администрации бассейна.





Высота ёлки — около 1 метра





Как рассказали в бассейне, ёлку устанавливают ночью. Это искусственное дерево высотой около 1 метра, которое закрепляют с помощью груза на дне бассейна. Отмечать Новый год с ёлкой на дне бассейна будут три организации аквалангистов, которые занимаются в «Спартаке». Сам праздник запланирован в ночь с 21 на 22 декабря.





Подводный Новый год традиционно проходит с Дедом Морозом и хороводами





По традиции, которой уже больше 10 лет, во время праздника участники проведут конкурсы. В прошлом году сюрпризом для всех стало появление водолаза в тяжёлой экипировке.





Новогодняя атрибутика в Новосибирске появилась ещё в октябре. А сегодня главную городскую ёлку начали ставить на площади Ленина.