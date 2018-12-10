На дне новосибирского бассейна поставили ёлку
Так отмечают Новый год в бассейне «Спартак»
На дне новосибирского бассейна «Спартак» установили искусственную ёлку — так аквалангисты, которые занимаются в бассейне, традиционно отмечают свой Новый год.
Ёлку установили в первых числах декабря. Её наряжают до погружения, а потом опускают на дно бассейна. Там она будет стоять до старого Нового года, рассказали корреспонденту НГС в бассейне «Спартак».
«Она у нас каждый год. Дед Мороз, Снегурочка и другие персонажи — в аквалангах. Шампанское спускают, но, конечно, его там не открывают», — добавили в администрации бассейна.
Как рассказали в бассейне, ёлку устанавливают ночью. Это искусственное дерево высотой около 1 метра, которое закрепляют с помощью груза на дне бассейна. Отмечать Новый год с ёлкой на дне бассейна будут три организации аквалангистов, которые занимаются в «Спартаке». Сам праздник запланирован в ночь с 21 на 22 декабря.
По традиции, которой уже больше 10 лет, во время праздника участники проведут конкурсы. В прошлом году сюрпризом для всех стало появление водолаза в тяжёлой экипировке.
Новогодняя атрибутика в Новосибирске появилась ещё в октябре. А сегодня главную городскую ёлку начали ставить на площади Ленина.
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Анна Богданова
Фото предоставлены администрацией бассейна «Спартак»