На дне новосибирского бассейна поставили ёлку

Так отмечают Новый год в бассейне «Спартак»

Дайверы ставят ёлку на дне бассейна уже несколько лет 
Дайверы ставят ёлку на дне бассейна уже несколько лет 


На дне новосибирского бассейна «Спартак» установили искусственную ёлку — так аквалангисты, которые занимаются в бассейне, традиционно отмечают свой Новый год. 


Ёлку установили в первых числах декабря. Её наряжают до погружения, а потом опускают на дно бассейна. Там она будет стоять до старого Нового года, рассказали корреспонденту НГС в бассейне «Спартак». 


«Она у нас каждый год. Дед Мороз, Снегурочка и другие персонажи — в аквалангах. Шампанское спускают, но, конечно, его там не открывают», — добавили в администрации бассейна. 


Высота ёлки — около 1 метра
Высота ёлки — около 1 метра


Как рассказали в бассейне, ёлку устанавливают ночью. Это искусственное дерево высотой около 1 метра, которое закрепляют с помощью груза на дне бассейна. Отмечать Новый год с ёлкой на дне бассейна будут три организации аквалангистов, которые занимаются в «Спартаке». Сам праздник запланирован в ночь с 21 на 22 декабря. 


Подводный Новый год традиционно проходит с Дедом Морозом и хороводами
Подводный Новый год традиционно проходит с Дедом Морозом и хороводами


По традиции, которой уже больше 10 лет, во время праздника участники проведут конкурсы. В прошлом году сюрпризом для всех стало появление водолаза в тяжёлой экипировке


Новогодняя атрибутика в Новосибирске появилась ещё в октябре. А сегодня главную городскую ёлку начали ставить на площади Ленина

Прочтений: 6296

По теме

Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (15)15
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено