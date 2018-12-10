Почти 30 домов остались без отопления и горячей воды в Ленинском районе

Отключение продлится до позднего вечера

Здания отключены от отопления из-за ремонта теплосетей
Здания отключены от отопления из-за ремонта теплосетей


В понедельник, 10 декабря, коммунальщики отключили 20 жилых домов, 2 детских сада, одну больницу и три здания от отопления и горячей воды — отключение продлится 12 часов.


В зону отключения попали здания в Ленинском районе Новосибирска.


«В связи с ремонтными работами в тепловой камере в левобережной части города по улице Колхидская в районе дома № 8 от теплоснабжения и горячего водоснабжения с 10:00 до 22:00», — сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе «Сибирской генерирующей компании».


В зону отключения попали дома № 8, 8А, 47, 49/1, 51, 51/1, 51/2, 51/4, 51/5, 53, 53/1, 55 на улице Забалуева, № 2, 3, 3А, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9/1, 10, 10/1 на улице Спортивной, а также дом № 6 на улице Колхидской.


«"Сибирская генерирующая компания" приносит свои извинения горожанам за временные неудобства и напоминает, что проведение работ позволяет минимизировать риск возникновения аварийных ситуаций при прохождении отопительного сезона», — добавили в пресс-службе СГК.


В середине ноября у дома № 40 на улице Котовского в Ленинском районе Новосибирска из-под земли забил гейзер. В результате этой аварии отключенными от горячей воды и отопления оказались 62 здания.

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