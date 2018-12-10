Почти 30 домов остались без отопления и горячей воды в Ленинском районе

Здания отключены от отопления из-за ремонта теплосетей





В понедельник, 10 декабря, коммунальщики отключили 20 жилых домов, 2 детских сада, одну больницу и три здания от отопления и горячей воды — отключение продлится 12 часов.





В зону отключения попали здания в Ленинском районе Новосибирска.





«В связи с ремонтными работами в тепловой камере в левобережной части города по улице Колхидская в районе дома № 8 от теплоснабжения и горячего водоснабжения с 10:00 до 22:00», — сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе «Сибирской генерирующей компании».





В зону отключения попали дома № 8 , 8А, 47, 49/1, 51, 51/1, 51/2, 51/4, 51/5, 53, 53/1, 55 на улице Забалуева, № 2 , 3, 3А, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9/1, 10, 10/1 на улице Спортивной, а также дом № 6 на улице Колхидской.





«"Сибирская генерирующая компания" приносит свои извинения горожанам за временные неудобства и напоминает, что проведение работ позволяет минимизировать риск возникновения аварийных ситуаций при прохождении отопительного сезона», — добавили в пресс-службе СГК.



