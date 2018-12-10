Почти 30 домов остались без отопления и горячей воды в Ленинском районе
Отключение продлится до позднего вечера
В понедельник, 10 декабря, коммунальщики отключили 20 жилых домов, 2 детских сада, одну больницу и три здания от отопления и горячей воды — отключение продлится 12 часов.
В зону отключения попали здания в Ленинском районе Новосибирска.
«В связи с ремонтными работами в тепловой камере в левобережной части города по улице Колхидская в районе дома
В зону отключения попали дома
«"Сибирская генерирующая компания" приносит свои извинения горожанам за временные неудобства и напоминает, что проведение работ позволяет минимизировать риск возникновения аварийных ситуаций при прохождении отопительного сезона», — добавили в пресс-службе СГК.
В середине ноября у дома
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Александр Сильченко
Фото из архива НГС